La presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, ha vuelto a ceder ante las presiones de sus socios soberanistas de Més y mantendrá la dictadura del catalán en las aulas. Ante la perspectiva de tener problemas con la Justicia, como ha sucedido en Cataluña, el PSOE había propuesto presentar unas enmiendas al proyecto de Ley de Educación que ahora ha iniciado su tramitación en el Parlament balear.

En estas enmiendas se propone que el castellano tenga la categoría de lengua vehicular de enseñanza y aprendizaje al igual que el catalán, algo que no sucede en el actual proyecto de ley, a pesar que las dos lenguas, español y catalán, son oficiales en Baleares. La propuesta del PSOE ha indignado a los nacionalistas de Més y Armengol, por medio de su conseller de Educación, Martí March, ya se ha apresurado a anunciar que la enmienda no se presentará si los soberanistas no la aceptan.

En una de las enmiendas el PSOE propone que «al menos alguno de los proyectos, ámbitos, módulos, áreas o materias no lingüísticas» se imparta en castellano para garantizar que se consigue la competencia comunicativa en esta lengua, algo que ahora no sucede con la inmersión en lengua catalana que se aplica en los centros públicos, debido a una interpretación exagerada del Decreto de Mínimos que obliga a impartir al meno el 50% de las materias en catalán.

El PSOE pretendía dar más presencia al castellano antes de toparse con la desautorización de la Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha emitido varias sentencias en las que se establece un 25 % de la enseñanza en castellano en esa comunidad.

En marzo de este año el Consell de Govern aprobó el proyecto de Ley de Educación de Baleares que blinda la enseñanza en catalán y que relega el castellano a un segundo plano. El primer proyecto de ley presentado por la Conselleria de Educación equiparaba el catalán al castellano, algo que motivó el enfado y las amenazas de Més. El PSOE no tuvo más remedio que ceder y modificar la ley e introducir nuevos artículos para reforzar la imposición del catalán en la educación.

La Ley Balear de Educación se apoya en la Ley Celaá, la Lomloe que tras aceptar una enmienda de PSOE, ERC y Podemos, quitó el español como lengua vehicular en la enseñanza. En el texto aprobado por el Consell de Govern, el castellano desaparece como lengua vehicular, una categoría que sólo se le concede al catalán, que se define en el articulado como lengua vertebradora de la enseñanza. El castellano queda como lengua de enseñanza y aprendizaje, lo mismo que el inglés.