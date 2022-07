Armengol gasta 3,4 millones en imponer el catalán mientras deja tiradas a 300 empresas por falta de crédito

La presidenta balear, Francina Armengol, gasta 3,4 millones en imponer el catalán y deja sin ayudas a 300 empresas por falta de crédito, en concreto, la Conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos que dirige el vicepresidente de Podemos en el Ejecutivo balear de coalición con socialistas e independentistas de Més, el ex juez Juan Pedro Yllanes, que había convocado una línea de ayudas para empresas comerciales detallistas y pequeños comercios afectados por la crisis de la Covid, dotada con un total de 2,2 millones de euros.

Una cantidad inferior a lo que el Govern balear presidido por la dirigente socialista destinará este año a financiar chiringuitos independentistas dedicados al fomento e imposición del catalán, un total de 3,4 millones de euros, 1,2 millones más que la dotación para ayudas al pequeño comercio balear.

A la convocatoria de Yllanes hecha pública en marzo y resuelta ahora en el mes de julio, se presentaron un total de 754 comercios entre pymes, microempresas, autónomos, etcétera.

Sólo 332 han obtenido ayuda, ni la mitad de ellos por tanto, por un importe variable de hasta un máximo de 9.000 euros, mientras que 327 se han quedado sin cobrar un solo euro del Govern en esta convocatoria, por insuficiencia de crédito. Un extremo que Armengol no ha querido subsanar con fondos procedentes de otras partidas presupuestarias, con el fin de ayudar a estos pequeños empresarios golpeados por la crisis derivada de la pandemia y la falta de aportaciones públicas.

Baste indicar, por ejemplo, que el Ejecutivo de Armengol gasta cada año 14 millones de euros en altos cargos, y sólo en el Govern son ya 202 las personas colocadas a dedo por PSOE, Més y Podemos, nada menos que ochenta más de las que tenía en 2015 el último Ejecutivo balear del PP que disponía de 122.

La dirigente socialista, al igual que el alcalde de Palma, José Hila, de la misma formación política, tampoco ha rebajado, hasta la fecha, una sola décima la presión fiscal, ni perdonado un solo impuesto ni tasa a estos empresarios, cientos de los cuales han tenido que endeudarse hasta las cejas para sobrellevar la ruina, mientras otros, han echado directamente el cierre ya que la cuantía de las aportaciones públicas directas del Govern se ha quedado muy por debajo de las necesidades de la sociedad balear.

Todas las propuestas para rebajar impuestos han sido desechadas en todas las administraciones de Baleares gobernadas en general por este tripartito desde 2015.

Otros 95 pequeños empresarios que también optaban a estas ayudas de la Conselleria del vicepresidente Yllanes, no recibirán tampoco subvención alguna, en algunos casos, por no cumplir los requisitos de la convocatoria y en muchos casos, por no haber liquidado a tiempo el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Otros directamente han desistido una vez presentada la documentación y no han contestado ya al requerimiento realizado por el Govern, por haber tenido que bajar la persiana del establecimiento ante la asfixia económica que soportaban.

Estas ayudas iban destinadas a autónomos y titulares de pequeñas empresas del sector de comercio detallista, o en general de actividades de

servicios con establecimiento físico en el territorio de Baleares, que realizan venta presencial.