Antonio Garamendi estará en el IV aniversario de OKBALEARES el 29 de octubre en CaixaForum Palma

El próximo miércoles 29 de octubre CaixaForum Palma acoge una jornada muy especial de La hora de Baleares, organizada por OKDIARIO, para celebrar el cuarto aniversario de OKBALEARES, su edición en las Islas, que contará con la participación de Antonio Garamendi, presidente de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Desde las 9:00 hasta las 14:00 horas, expertos, instituciones y empresas analizarán temas capitales para la comunidad autónoma como la vivienda, el transporte, el tejido económico y cultural y la gestión del turismo. Participarán las principales autoridades políticas de Baleares como la presidenta del Govern, Marga Prohens, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

El evento, abierto al público con aforo limitado, requiere inscripción previa a través de este enlace.

Éste es el programa del evento:

9:20h Inauguración a cargo de Pilar R. Losantos, presidenta de OKDIARIO

9:30h Apertura institucional a cargo de Jaime Martínez Llabrés, alcalde de Palma

9:40h Entrevista a Javier Sanz, presidente de la Autoridad Portuaria de Baleare. Será entrevistado por Vicente Gil, subdirector de OKDIARIO

10:00h Mesa redonda: La vivienda y el transporte en Baleares: situación actual y perspectivas de futuro

Daniel Arenas , presidente de ABINI

, presidente de ABINI Rafael Roig , presidente de la Federación Balear de Transporte

, presidente de la Federación Balear de Transporte Fulgencio Coll, concejal del Ayuntamiento de Palma

Modera: Jose de la Morena, jefe de Economía de OKDIARIO

10:40h Entrevista a Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca. Será entrevistado por Vicente Gil, subdirector de OKDIARIO

11:00h Conversación entre Antonio Garamendi, presidente de la CEOE y Carmen Planas, presidenta de la CAEB. Modera: Vicente Gil, subdirector de OKDIARIO.

11:20h Pausa café

11:40h Mesa redonda: El tejido cultural y comercial como identidad de nuestras ciudades

Joana Manresa , presidenta de AFEDECO

, presidenta de AFEDECO Javier Bonet , concejal del Ayuntamiento de Palma

, concejal del Ayuntamiento de Palma Diego González , presidente de ADEMA

, presidente de ADEMA Representante de Fundación La Caixa

Modera: Tomeu Maura, periodista de OKDIARIO

12:30h Mesa redonda: La gestión del turismo en Baleares: estrategias para un turismo responsable

Marcial Rodríguez , conseller de Turismo del Consell de Mallorca

, conseller de Turismo del Consell de Mallorca Juan Antonio Amengual , alcalde de Calviá

, alcalde de Calviá José María Dalmau , SVP Global Sales de Meliá

, SVP Global Sales de Meliá Representante de W2M

Modera: Jose de la Morena, jefe de Economía de OKDIARIO

13:15h Cierre del acto a cargo de Marga Prohens, presidenta del Govern balear

13:25h Vino español

14:00h Final del acto