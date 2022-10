Alcúdia se incorpora al proyecto ‘Emblemàtics Balears’

Alcúdia se ha incorporado a Emblemàtics Balears, un proyecto que tiene como fin visibilizar y proteger el tejido comercial tradicional de las Islas y que ya cuenta con 20 municipios adheridos. Según ha informado Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática en comunicado, recogido por la agencia Europa Press, este domingo 2 de octubre la Feria de Alcúdia ha sido el escenario de la adhesión del pueblo del noreste de Mallorca a dicho proyecto.

El director general de Comercio, Miquel Piñol, y el primer edil alcudienc, Domingo Bonnín, han entregado las placas que visibilizan los ocho comercios del municipio catalogados como «emblemáticos». Éstos son Can Paner, Forn Can Joan Serra, Forn de Can Torres, Carnisseria Ramis, Helados Garrido, Eléctrica Nicolau, Joyería Victoria, Llencería Dos Pins.

Al mismo tiempo, el acto también ha contado con la presencia de la directora gerente del Instituto de Innovación Empresarial de Baleares (IDI), Mariona Luis, y el concejal de Comercio y Promoción Económica, Gabriel de Hevia.

Emblemàtics Balears está impulsado por la Vicepresidencia y Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, a través de la Dirección General de Comercio y del Instituto de Innovación Empresarial de Baleares (IDI).

Con la incorporación de Alcúdia, el proyecto Emblemàtics Balears suma ya veinte municipios adheridos de todas las Islas, con un total de 247 establecimientos.

Por su parte, los municipios que ya cuentan con establecimientos catalogados son: Alaró (4), Alcúdia (8), Algaida (5), Consell (6), Esporles (5), Inca (14), Lloseta (7), Llucmajor (11), Manacor (25), Marratxí (12), Palma (75), Pollença (9), Porreres (8), Santanyí (7), Alaior (5), Ferreries (11), Maó (19), Santa Eulària des Riu ( 5), San Josep de Sa Talaia (5), Formentera (Sant Ferran, 1 y Sant Francesc, 5).

Por categorías, existen 63 establecimientos emblemáticos; 81 arraigados y con historia; 25 con patrimonio e historia; 43 con historia; 28 arraigados; 3 arraigados y con patrimonio, y 2 con patrimonio.

Cabe destacar que Emblemàtics Balears nace de la necesidad de proteger la actividad comercial de proximidad y, más específicamente, la de los establecimientos con mayor tradición de los municipios.

Uno de los objetivos de este proyecto es dar a conocer la singularidad de cada municipio a través de sus emblemáticos establecimientos. En esta línea, han precisado desde la Conselleria, aunque la iniciativa se centra en los comercios catalogados, el resto de tejido comercial se beneficia, ya que los emblemáticos también funcionan como elemento tractor y reclamo para los visitantes de dentro y fuera de las Islas.

Son los ayuntamientos los que identifican a los comercios del municipio que cumplen los requisitos para ser emblemáticos, de acuerdo con un manual del IDI que establece las diferentes categorías. De este modo, un comercio puede ser catalogado como arraigado (con un producto u oficio singular), con historia (con más de 75 años de vida o excepcionalmente a partir de los 50 años) y con patrimonio (con elementos patrimoniales interiores y exteriores destacados, así como con valor inmaterial). Además, los establecimientos que cumplan estas tres categorías serán denominados emblemáticos.