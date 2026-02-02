Alarma en Palma: una mujer intoxicada tras un incendio su casa

Susto en Palma por un incendio declarado a primera hora de la mañana de este lunes en un segundo piso de la calle Joaquim Togores, situada en las inmediaciones de la barriada de Camp Redó. El suceso ha generado momentos de preocupación entre los vecinos de la zona, especialmente por producirse a una hora temprana del día, cuando muchas personas se encontraban aún en sus domicilios.

Como consecuencia del incendio, una mujer ha tenido que ser atendida tras resultar afectada por inhalación de humo. Según se ha informado, el incidente también ha tenido repercusiones en el tráfico, ya que fue necesario interrumpir parcialmente la circulación en la carretera de Valldemossa, donde se habilitó un carril para permitir el paso de los vehículos mientras se desarrollaban las labores de emergencia.

De acuerdo con fuentes municipales, hasta el lugar de los hechos se desplazaron con suma celeridad varias dotaciones de bomberos, que actuaron de inmediato para controlar la situación. Las llamas, que llegaron a ser visibles desde la calle, obligaron a los efectivos a intervenir con rapidez para evitar que el fuego se propagara a otras viviendas del edificio o a inmuebles colindantes.

Paralelamente, los servicios sanitarios acudieron a la zona y prestaron atención a la mujer afectada por el humo. Mientras tanto, la presencia de los servicios de emergencia y el dispositivo desplegado provocaron cierta expectación entre los residentes y transeúntes de la zona, que siguieron la intervención desde las inmediaciones.