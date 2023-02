Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, frenó hoy la euforia y recordó que «por experiencia sé que 31 puntos no garantizan nada». El mexicano cifró en 42 puntos la cifra que él considera suficiente para mantenerse, pero aclaró que «está ahí, tan cerca, pero a la vez tan lejos». «Cuando competimos bien tenemos opciones, pero si no lo hacemos somos frágiles porque no tenemos la calidad de otros de nuestros rivales que te desequilibran en una acción sin necesidad de competir tanto como nosotros», agregó Aguirre, que dijo que tiene ya ganas de «romper nuestra mala racha fuera de casa».

«No puede ser que perdamos cuatro partidos seguidos fuera de casa. No hemos sabido competir ni en Getafe ni en Cádiz y el otro día el Sevilla fue mejor que nosotros, pero esto tiene que acabar y con ese objetivo vamos a enfrentarnos al Espanyol», dijo el técnico, que aseguró que «estamos en un buen momento», aunque acabó admitiendo que «para mejorar debemos arreglar nuestra mala racha lejos de Son Moix».

Aguirre, que fue entrenador del Espanyol, alabó a su ex-equipo, del que dijo que «viene de un partido durísimo ante el Elche que se decantó por una acción individual. Ahora querrán corroborar su triunfo ganándonos a nosotros, pero ahí está nuestro reto en impedirlo». «Tengo un gran respeto por este club y por su entrenador», añadió.

El mexicano aseguró que «estamos mejorando con la pelota y también nuestra capacidad de definición y dejó entrever que podría haber cambios porque su plantilla «está a un alto nivel competitivo. Me da rabia dejar gente fuera cada semana porque todos se lo merecen», aseguró.

Finalmente, en cuanto a su renovación, volvió a admitir que había recibido una oferta por parte del club «eso me ha dicho mi agente», pero volvió a tirar balones fuera. «Ya le he dicho lo que quiero, y no estoy hablando tan sólo del aspecto económico». «Aquí estoy muy contento y me gustaría seguir, pero vamos a ver lo que sucede», dijo para finalizar.