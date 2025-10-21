78-79. El Fibwi Palma le dice adiós a la Copa de España

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma ha peleado hasta el final pero ha acabado hincando la rodilla por 78-79 ante el Super Agropal Palencia Baloncesto. Arrancaba el partido con un parcial de 0-6 a favor del Super Agropal Palencia pero los mallorquines reaccionaban isituando el marcador en 5-6. Los mallorquines no le perdían la cara al encuentro ante uno de los mejores equipos de la liga y se situaban con un igualado 12-16 en el marcador cerrándose el parcial con 18-20.

Los mallorquines afrontaban el segundo parcial de una forma muy seria y, a base de trabajo colectivo en defensa, lograban mantenerse por delante el partido ante un Super Agropal Palencia que no perdonaba fallos y, con un gran acierto desde el triple, no dejaba que los isleños se despegasen en el marcador situando el partido en 40-36. Sin embargo, un triple visitante y una falta de Jorge Martínez muy protestada por Son Moix dejaban el duelo en 40-43 para los visitantes.

El tercer cuarto arrancaba con dos triples, uno de Brian Vázquez y otro de Lucas Capalbo que ponían 46-43 el partido pero una nueva reacción visitante ponía el partido en 46-48 teniendo que pararse durante unos minutos el encuentro por problemas en el marcador. Los de Pablo Cano no le perdían nunca la cara al partido y se colocaban con 57-59 en el marcador empatando el duelo a 59 tras dos tiros libres de Pedro Bombino. Cerrándose el parcial con un ajustado 59-63.

Los de Pablo Cano seguían centrados en el partido sobreponiéndose a todos los contratiempos y lograban situarse con 64-63 en el marcador tras el inicio del último cuarto. Los palmesanos dejaban todo en la pista colocándose con 71-68 en el marcador ante un intenso Super Agropal Palencia que mostraba su intensidad poniendo el duelo en empate a 71. Los mallorquines no bajaban el nivel y seguían peleando por el triunfo situándose con 76-74 en el marcador.

La igualdad era total y se llegaba a los últimos minutos con 78-79 en el marcador. En los últimos segundos de partido, Palencia disponía de balón para tirar aunque sus lanzamientos no entraban pero el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma no lograba capturar el rebote y el encuentro se cerraba con 78-79 dando por concluida así la participación del equipo en la Copa de España.

Fibwi: Lucas Capalbo (10), Lysander Bracey (16), Loic Menuge (11), Patrick Spencer (2), Laron Smith (0). También jugaron Pedro Bombino (11), Brian Vázquez (23), Óscar Siquier (2), Jon Ander Aramburu (3).

Palencia: Jakovics (11), Borg (12), Kamba (4), Armus (6), Muñoz (11). También jugaron Wintering (3), Kunkel (3), Oroz (11), Rodríguez (7), Vrankic (0), Ugochukwu (11).

Árbitros: Baena, Presseguer, Hurtado. Señalaron técnica a Pablo Cano.Eliminado por faltas Kunkel

Parciales: 18-20,22-23,19-20,19-16