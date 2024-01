3-2. El Mallorca arrolla al líder de Primera y se mete en semifinales

El Mallorca arrolla al líder de Primera División y se mete en semifinales de la Copa del Rey tras completar 45 minutos increíbles en una primera parte que pasará a la historia y en la que el Girona fue literalmente destrozado. En la segunda parte todo estaba controlado hasta que Munuera Montero decidió estropearlo todo inventándose un penalti y expulsando a Raíllo. Sin embargo el equipo supo aguantar con uno menos y estará en el bombo del próximo viernes.

20 segundos tardó el Mallorca en intimidar al Girona con una acción por banda de Gio González, pero la respuesta catalana fue inmediata. Yangel arrancó con mucho espacio, habilitó a Stuani y Greif tuvo que rechazar su disparo con el pie. Aleix García recogió el rebote del córner posterior y ensayó el remate desde fuera del área, pero sin puntería. Si que tuvo el punto de mira más entonado Abdón a los tres minutos, forzando a Juan Carlos a mandar su chut a córner ante la euforia de una grada totalmente entregada.

El partido no daba tregua cuando a los siete minutos llegó la mejor ocasión de la tarde. Copete robó un balón y se lo entregó a Larin, que con toda la portería a su disposición disparó al muñeco y Juan Carlos rechazó el remate. Aguirre, desesperado, no se lo podía creer. Sin que se hubieran consumido ni siquiera diez minutos ya había habido más llegadas que en muchos encuentros completos. Antonio Sánchez tuvo la siguiente en un cabezazo desviado tras centro de Jaume Costa desde la izquierda.

Incapaz de hacerle frente a un Mallorca totalmente desatado, el Girona se encontró con una situación a la que no está acostumbrado y no supo como responder mientras los de Aguirre no dejaban de crecer hasta que, por fin, lograron el premio que habían estado mereciendo desde hacía muchos minutos. A los 20 minutos Gio lanzó largo a la carrera de Dani Rodríguez, que penetró como un puñal por la banda derecha y le entregó un balón de gol a Larin, que esta vez sí respondió con acierto.

Al Girona no le quedó otra que dar un paso hacia adelante y a los 25 minutos le llegó su oportunidad en un robo de balón que dejó a Savio solo ante Greif, pero el portero eslovaco metió una mano impresionante para evitar un empate que hubiera sido absolutamente injusto de acuerdo a lo que se estaba viendo en el partido.

La parada de Greif fue decisiva para lo que siguió a continuación porque el Mallorca entendió que a su rival no había que darle ni agua, sino rematarlo en cuanto tuviera la oportunidad para no permitirle que se levantara. A los 28 minutos Antonio Sánchez tocó para Abdón, que se giró, buscó espacio y, desde fuera del área, soltó un latigazo antológico que superó a Juan Carlos y no se detuvo hasta que impactó contra la red. Un golazo impresionante que hizo temblar a un estadio que no se podía creer lo que estaba viendo.

No tenim ni paraules. pic.twitter.com/pTcFOi0Gjt

— Real Mallorca (@RCD_Mallorca) January 24, 2024

La catarsis, además, no había terminado. Ni mucho menos. En una salida al contragolpe Larin salió en aparente fuera de juego. El canadiense disparó a puerta, pero el balón tropezó en el brazo de Antal. Parecía que la posición adelantada del canadiense anulaba cualquier jugada posterior y así lo entendió Munuera Montero, pero en el VAR Prieto Iglesias tiró líneas y comprobó que el delantero estaba en situación legal. En definitiva, penalti que transformó Abdón, que engañó a Juan Carlos y elevó al marcador un 3-0 que era un verdadero sueño.

Desesperado porque veía perdida la eliminatoria, el Girona se fue con todo hacia arriba y tuvo algunas llegadas peligrosas, pero sin ser efectivo, lo que llevó a Míchel a buscar soluciones de emergencia en el descanso dando entrada a Yan Couto y a Dobvyk primero y luego a Valery y a Portu.

Pese a los cambios el líder de Primera no llevaba peligro. Hasta que Munuera Montero decidió que entrara en el partido. A los 67 minutos decidió inventarse un penalti de Raíllo a Stuani cuando había sido el delantero uruguayo el que le había agarrado primero. No contento con eso, expulsó al central cordobés, que no daba crédito a lo que pasaba. El propio Stuani transformó el máximo castigo y dio paso a una recta final agónica en la que la grada contuvo la respiración cada vez que el Girona pisaba el área. Sin embargo el Mallorca estuvo muy firme atrás y supo aguantar el resultado para meterse en semifinales porque el segundo gol catalán llegó a los 95 minutos por medio de Savio. El viernes sabrá cuál será su rival, a doble partido.

Mallorca: Greif (3), Gio (3), Valjent (3), Raíllo (3), Copete (3), Jaume Costa (3), Antonio Sánchez (3), Omar Mascarell (3), Dani Rodríguez (3), Larin (3) y Abdón (3). Lato (3) por Jaume Costa (64′), Samú Costa (3) por Dani Rodríguez (64′), Muriqi (3) por Larin (70′), Nastasic (3) por Abdón (70′), Morlanes (3) por Antonio Sánchez (80′)

Girona: Juan Carlos (1), Arnau (0), Antal (0), Blind (1), Miguel Gutiérrez (1), Aleix García (1), Yangel Herrera (1), Iván Martín (1), Tsygankov (0), Savio (1) y Stuani (1). Yan Couto (2) por Arnau (46′), Dobvyk (1) por Yangel Herrera (46′), Valery (1) por Miguel Gutiérrez (59′), Portu (1) por Tsygankov (59′), Pablo Torre (1) por Iván Martín (73′)

Árbitro: Munuera Montero (0). TA Dani Rodríguez, Greif, Raíllo, Jaume Costa, Samú Costa, Nastasic, Blind, Yan Couto. TR Raíllo (2A, 67′)

Goles: 1-0. Min.20: Larin; 2-0. Min.28: Abdón; 3-0. Min.34: Abdón; 3-1. Min.67: Stuani; 3-2. Savio. Min.95

Incidencias: 19.950 espectadores en Son Moix