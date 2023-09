El Mallorca enloquece Son Moix y le da un vuelco inesperado a la Liga con un empate de prestigio ante el Barcelona cimentado en más de 100 minutos de sacrificio doméstico y errores defensivos forasteros. Abdón marcó el 2-1 cuando peor pintaba el partido y el VAR consiguió que el árbitro echara para atrás un penalti inexistente señalado sobre Lamine Yamal. Todo salió bien en una noche para la historia que pone punto y final a una racha de siete derrotas consecutivas ante los azulgranas en el estadio bermellón y que refuerza la figura de un Aguirre que dio una verdadera lección táctica.

Indignado por la actitud de algunos futbolistas en Girona, Aguirre acudió a la vieja guardia y dejó fuera del once titular a todos los nuevos fichajes salvo a Samú Costa, buscando una alineación comprometida en la que ninguno escatimara esfuerzos. Bastó con que el balón se pusiera en movimiento para darse cuenta de que el entrenador mexicano no se había equivocado.

Valiente y atrevido, el Mallorca jugó en bloque alto desde el primer minuto y el destino fue esta vez justo con su osadía. A los siete minutos Antonio Sánchez interceptó en el área un pase deficiente de Ter Stegen a Oriol Romeu. Su primer centro no llevó peligro, pero el rebote le cayó de nuevo a él y ahora sí que su servicio, con la cabeza, permitió a Muriqi rematar a placer al fondo de la portería para volver loco al estadio con un gol que nadie podía esperar. Hacía once años que no se le marcaba al Barcelona en el estadio de Son Moix.

El 1-0 cambió por completo el dibujo que había imaginado Xavi, que había prescindido de Lewandowski convencido de que no iba a necesitarlo. Grave error porque el Mallorca, con el marcador a favor, tuvo claro que tenía entre sus manos un tesoro que no iba a dejar perder fácilmente. El equipo se puso el cuchillo entre los dientes, se ajustó el pañuelo pirata y defendió cada balón como si le fuera la vida en ello. El Barcelona, impotente, superó la primera media hora de partido sin haber disparado ni una sola vez a puerta.

Con el partido controlado, Aguirre se llevó un disgusto inesperado. A los 33 minutos Maffeo recibió un balón, se echó las manos a los isquios y de inmediato se arrojó al suelo. Jaume Costa se sumó al partido, pero lo peor es que el lateral catalán va a estar varias semanas fuera del equipo y esa es una baja capital.

Sin Maffeo el equipo entró en un estado de desconcierto que llevó al Barça a crear su primera ocasión. A los 38 minutos Ferran quedó habilitado en el área, pero Rajkovic se hizo gigante y consiguió rechazar el disparo a bocajarro del delantero valenciano mientras el estadio montaba en cólera porque en la jugada previa, con Copete en el suelo, los azulgranas no habían parado la acción.

Superado por primera vez en el partido, el Mallorca vivió una pesadilla en la recta final de la primera parte, pero cuando todo parecía perdido vivió un feliz despertar. Antes de eso Rapinha empató con un golazo en el 41 y poco después el brasileño se marchó solo ante Rajkovic, pero envió alto su disparo. Pintaba mal cuando Muñiz Ruiz decretó un exagerado descuento de seis minutos, pero resultó ser mano de santo porque en un saque largo del propio Rajkovic Muriqi peinó el balón y Abdón, ante Araujo, picó con suavidad sobre la salida de Ter Stegen para marcar el 2-1.

Un error en la entrega propició que el Barcelona abriera la lata de oportunidades en la segunda parte en un disparo de Joao al palo a los 54 minutos, en la antesala de un movimiento táctico que se veía venir: El polaco Lewandowski, autor del 0-1 en Son Moix la pasada temporada, se incorporó al partido en sustitución de un desacertado Ferran. Con más de media hora por delante, todo estaba todavía por decidirse.

El niño prodigio de la Liga, Lamine Yamal, fue el siguiente en aparecer en Son Moix y casi en su primer balón ya se dejó notar llegando hasta la línea de fondo y provocando que el árbitro pitara penalti de Copete, aunque por suerte el VAR estuvo rápido y le pidió a Muñiz que acudiera al monitor para comprobar que el defensor no había tocado al atacante. El máximo castigo quedó anulado.

El Barça, sin embargo, siguió insistiendo ante un Mallorca al que no le salieron bien los cambios, y que poco a poco fue bajando el ritmo. A los 74 minutos una jugada combinada iniciada de nuevo por Lamine Yamal acabó con un balón raso al área para que Fermín empalmara a placer y marcara su primer gol en Primera División.

Todo pudo pasar en la recta final. Larin tuvo el 3-2, pero llegó sin fuerza y remató fuera a los 96 minutos, mientras que el Barça amenazó sin cesar, pero sin llegar a culminar pese a que cada vez que Yamal tocó el balón un murmullo de temor recorrió el estadio. Al final, espectacular 2-2 para el Mallorca, que frena a un Barça que dejará de ser líder si el Girona gana en Villarreal.

Mallorca: Rajkovic (2), Gio (2), Valjent (1), Nastasic (2), Copete (1), Maffeo (1), Samú Costa (2), Antonio Sánchez (3), Dani Rodríguez (3), Abdón (2) y Muriqi (3). Jaume Costa (1) por Maffeo (33′), Larin (1) por Abdón (61′), Sergi Darder (1) por Antonio Sánchez (61′), Van der Heyden (1) por Gio González (84′), Morlanes (1) por Dani Rodríguez (84′)

Barcelona: Ter Stegen (0), Cancelo (1), Araujo (1), Iñigo Martínez (1), Balde (1), Oriol Romeu (1), Gundogan (1), Gavi (1), Rapinha (2), Joao (1) y Ferran (1). Lewandowski (1) por Ferran (56′), Lamine Yamal (2) por Joao (64′), Fermín (1) por Oriol Romeu (64′), Koundé (1) por Iñigo Martínez (78′)

Árbitro: Muñiz Ruiz (1). TA Dani Rodríguez, Nastasic, Gio González, Javier Aguirre, Oriol Romeu

Goles: 1-0. Min.8: Muriqi; 1-1. Min.41: Rapinha; 2-1. Min.45+3: Abdón; 2-2. Min.74: Fermín

Incidencias: 19.939 espectadores en el estadio de Son Moix, en la mejor entrada de la temporada.