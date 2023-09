«Ante el Barça haremos cambios», ha adelantado hoy Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, en la sala de prensa de Son Moix ante el partido de mañana (21.30 horas Son Moix) ante el líder de la Liga. El entrenador mexicano ha asegurado que su equipo «ha pasado página» tras la estrepitosa derrota 5-3 del pasado sábado en Girona y se ha mostrado convencido de que cuenta con la confianza del vestuario: «Desde el primer día hemos estado todos unidos y nada ha cambiado al respecto».

«Este vestuario es como una gran familia. Lo que les digo a ustedes es porque antes ya se lo he comunicado a los jugadores, no hay secretos entre nosotros. Hoy hemos analizado en un vídeo el partido del sábado y hemos hablado sobre los errores que se cometieron y que no pueden repetirse», agregó el mexicano, que insistió en que «la derrota de Girona pertenece al pasado. Nos centramos en el Barcelona».

«En fútbol todo puede pasar aunque ellos vengan muy bien. En la pasada jornada perdían en su estadio 0-2 a los 80 minutos y el Getafe les dejó a cero en el primer partido de la temporada. Hemos estado viendo qué podíamos hacer mañana y algo hemos preparado», confesó Aguirre, que adelantó que Omar Mascarell volvería a la convocatoria, pero que en cambio se caía el lateral Lato, que sufrió «un golpe muy fuerte en el partido del sábado. Los médicos lo están valorando».

El técnico pidió el apoyo de la afición para el choque de mañana, y en cuanto a sus jugadores, admitió que en partidos como éste «no es necesario motivarles porque son los primeros que comprenden su importancia y salen a tope. Queremos darle una alegría a nuestra gente, aunque será complicado».

Finalmente, en cuanto a su futuro, dijo que «conociendo la Liga, conociendo al club y conociendo el entorno no creo que pase nada porque estamos en la sexta jornada y fuera del descenso, pero los entrenadores sabemos siempre que dependemos de los resultados y a mí ya me han despedido un par de veces en España».