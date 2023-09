El Mallorca colapa en Girona y recibe un goleada estrepitosa ante un rival que le marcó cuatro goles solo en la primera parte como respuesta al tanto de penalti de Muriqi con el que los de Javier Aguirre se habían adelantado en el marcador. El 0-1 fue lo peor que le pudo pasar al equipo, que fue completamente avasallado por los catalanes, que pudieron incluso haber hecho más dolorosa la derrota de habérselo propuesto, pero afortunadamente la segunda mitad les sobró a los dos y los de Míchel levantaron el pie del acelerador después de que Savinho marcara el quinto.

Nada hacía pensar lo que iba a suceder después viendo el inicio del partido, porque el Mallorca no se dejó intimidar por los números de su rival y salió muy valiente metiendo al Girona en su propia área y forzando dos córner casi seguidos que acabaron dándole un fruto inesperado porque tras el saque del segundo el balón llegó al segundo palo donde el ucraniano Tsygankov metió la mano de manera descarada ante las barbas de González Fuertes, al que no le quedó otra opción que señalar el punto de penalti.

Al reto de los once metros se enfrentó por tercera vez Muriqi tras dos errores consecutivos. El kosovar se tomó su tiempo y respiró varias veces antes de comenzar la carrera hacia el balón, pero en esta ocasión ni la madera ni el portero se interpusieron en su camino y el balón golpeó con suavidad la red para confirmar el 0-1 para el Mallorca y dar por finalizada su maldición con los penaltis.

El partido tomó un rumbo inesperado porque el Girona se vio por debajo en el marcador obligado a asumir riesgos y el Mallorca se encontró con un escenario ideal, pero al que seguramente había llegado demasiado pronto. Por supuesto el balón se mudó al área de Rajkovic y el serbio no tardó en convertirse en protagonista, primero en un disparo de Savinho y luego en un mano a mano lateral ante el ucraniano Dobvkyk.

La presión y el dominio del Girona llegó a ser tan agobiante que, pese a las paradas del portero serbio, el gol del empate se veía venir. A los 25 minutos los catalanes botaron una falta lateral, el balón quedó muerto en el área y el central David López recogió el rebote para disparar con violencia al fondo de la red y establecer un empate más que justo a la vista del rumbo que había tomado la matinal, y que para su desgracia tampoco pudo mantener mucho tiempo ya que pocos después Samú Costa metió una plancha en el área que el árbitro, tras consulta con el monitor, convirtió en penalti. Dobvyk no desaprovechó la oportunidad para darle la vuelta al marcador.

Totalmente hundido, el Mallorca entregó las armas y no sólo careció de la capacidad de reacción que había demostrado su rival, sino que agachó la cabeza y se dejó avasallar por un Girona lanzado que no perdió la oportunidad de hacer más grande la herida. A los 35 minutos Savinho se fue de Maffeo, llegó hasta la línea de fondo y su pase al área lo picó a la red Iván Martín para convertir el resultado en una losa para los de Aguirre, aunque el castigo aún no había acabado. A los 44 minutos Yangel Herrera soltó un derechazado cruzado a placer después de que le dejasen recibir en el área a placer.

Aguirre pasó a defensa de cuatro para salvar los muebles en la segunda parte y durante un rato pareció ser así, pero a los 56 minutos surgió el diablo Savinho para marcar el quinto gol y volver a poner en evidencia que es una de las grandes apariciones de la Liga española. Con más de media hora por delante el Mallorca volvió a entrar en pánico, pero el Girona recapacitó al recordar que la próxima semana deberá disputar dos partidos y empezó a economizar esfuerzos para acabar convirtiendo lo que quedaba de matinal en un trámite que sólo se saltó Abdón maquillando el resultado con dos goles en la recta final.

Girona: Gazzaniga (1), Yan Couto (2), David López (2), Eric García (1), Blind (1), Aleix García (3), Iván Martín (2), Yangel Herrera (2), Savinho (3), Tsygankov (1) y Dobvyk (2). Stuani (1) por Dobvyk (61′), Portu (1) por Tsygankov (61′), Juanpe (1) por Eric García (65′), Pablo Torre (74′) por Yangel Herrera (74′), Valery (1) por Savinho (74′).

Mallorca: Rajkovic (1), Maffeo (0), Valjent (0), Nastasic (0), Van der Heyden (0), Jaume Costa (0), Samú Costa (1), Morlanes (0), David Rodríguez (0), Sergi Darder (0) y Muriqi (1). Amath (0) por Van der Heyden (46′), Lato (1) por Jaume Costa (63′), Larin (0) por Morlanes (63′), Antonio Sánchez (1) por Samú Costa (77), Abdón (2) por Muriqi (77′)

Árbitro: González Fuertes (1). TA Iván Martín, Samú Costa, Morlanes, Nastasic, Aguirre

Goles: 0-1. Min.4: Muriqi de pen.; 1-1. Min.26: David López; 2-1. Min.32: Dobvkyk de pen.; 3-1. Min.36: Iván Martín; 4-1. Min.44: Yangel Herrera; 5-1. Min.56: Savinho; 5-2. Min.88: Abdón; 5-3. Min.94: Abdón