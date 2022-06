El Mallorca confirma el fichaje de Pablo Maffeo

Pablo Maffeo ya es oficialmente y a todos los efectos jugador del Mallorca. El club ha hecho público que ha pagado los tres millones de euros de la cláusula obligatoria de compra que tenía que ejecutar en caso de permanencia, y que firmó el verano pasado con el Stuttgart alemán. El lateral catalán, uno de los mejores de la categoría en este curso, será mallorquinista hasta junio de 2026.

No por sabida ésta deja de ser una gran noticia para el Mallorca, ya que Maffeo es sin duda uno de sus activos más valiosos. Su progresión ha sido imparable y ya se le ha relacionado con equipos mucho más poderosos, tanto en España como fuera de la Liga, aunque la intención de la propiedad norteamericana no es traspasarle, sino promocionarle dentro de la propia plantilla.

Pablo Maffeo, que cumplirá 25 años el próximo mes de julio, ha disputado esta temporada 35 partidos y ha marcado un gol, además de repartir varias asistencias, entre ellas la que sirvió a Abdón para marcar el tanto de la victoria ante el Rayo en la penúltima jornada, un resultado decisivo para confirmar la permanencia en Primera División.

Éste es el primer refuerzo que se hace oficial de cara a la próxima temporada, aunque por supuesto no será ni mucho menos el último. Tal y como ha anunciado esta mañana OKDIARIO el club está cerrando un acuerdo con el centrocampista francés Clement Grenier para que renueve contrato con el club por dos años, ya que está muy satisfecho de su rendimiento. En cambio, las negociaciones para seguir contando con Battaglia no están resultando tan positivas porque el Sporting de Lisboa pretende obtener una cantidad de dinero por su carta de libertad y el Mallorca no está por la labor de pagar nada por el centrocampista argentino.