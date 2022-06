Principio de acuerdo con Grenier

Clement Grenier continuará en el Mallorca. El club ha alcanzado un principio de acuerdo con el jugador francés para que prolongue dos temporadas más su contrato, que finaliza este próximo 30 de junio. Grenier llegó como agente libre y sólo ha jugado cinco partidos, pero su rendimiento ha convencido a los técnicos, con Javier Aguirre a la cabeza. El antiguo futbolista internacional galo marcó el último gol de la temporada en El Sadar ante Osasuna.

A Aguirre le ha gustado tanto la implicación como la calidad del jugador, que estuvo a punto de ir con Francia al Mundial de Brasil, aunque al final se cayó a causa de una lesión. Grenier ocupa en el campo una posición muy similar a la de Salva Sevilla, por lo que es plausible pensar que ocupará su plaza en la plantilla. El club está convencido de que, comenzando de cero, desde la pretemporada, el jugador francés va a dar muy buen rendimiento.

En cambio mucho más problemática está siendo la continuidad del argentino Rodrigo Battaglia, cuyos derechos pertenecen al Sporting de Lisboa hasta junio de 2023. Los portugueses no cuentan con el jugador, pero no están dispuestos a dejarle salir gratis, por lo que están pidiendo un traspaso que el Mallorca no quiere pagar. Además, las pretensiones económicas del centrocampista son también muy elevadas.

La intención del Mallorca era continuar con Battaglia y Grenier, lo que completaría el medio campo con los jugadores con los que ya se cuenta y que tienen contrato en vigor, que son Galarreta -en pleno proceso de recuperación-, Baba, Antonio Sánchez y Dani Rodríguez. Todo va bien encaminado en el caso del francés, cuya renovación podría anunciarse muy pronto, pero parece que habrá que esperar en cuanto al argentino, aunque el club aún no ha arrojado la toalla.