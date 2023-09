Javier Aguirre: «Nos quema la pelota y eso no puede ser»

«Nos quema la pelota y eso no puede ser. Les he dicho a los jugadores que tenemos capacidad para aguantar más el balón», ha afirmado hoy el entrenador del Mallorca Javier Aguirre en la rueda de prensa previa al partido de mañana en Girona. El entrenador mexicano ha adelantado la baja de Omar Mascarell, que aún no está recuperado de su fascitis plantar, pero en cambio recupera a Copete. «El Girona está en gran forma, pero vamos reforzados tras haber ganado en Vigo».

«Omar Mascarell no llega al partido. Está mejor, pero ya sabía yo que esta lesión es muy latosa. Creo que tampoco estará ante el Barcelona, pero espero que ya sí para el siguiente partido en Vallecas. En cambio Copete no está al 100×100, pero irá convocado porque ha evolucionado bien», adelantó Aguirre, que ha convocado al jugador del filial Quintanilla.

El mexicano se mostró contento por el resultado de la pasada jornada y admitió que «el ambiente es mejor cuando trabajas tras una victoria. Entiendo que se puede jugar mejor, soy el primero en reconocerlo, pero el resultado nos da más tranquilidad».

Sin embargo, no todo es perfecto, y a este respecto incidió en que «tenemos que tener más tiempo la pelota, parece que nos quema, no somos capaces de ligar tres pases y no puede ser porque tenemos capacidad sobrada para hacerlo. En eso hemos incidido esta semana. Yo lo atribuyo al hecho de que no hubiéramos ganado, ahora espero que nos liberemos de presión. Les he pedido que tengamos posesiones largas. Les he enseñado una jugada en la que precisamente ante el Girona enlazamos 32 pases sin que tocara el balón el contrario. Eso es lo que quiero».

Sobre el Girona, tercer clasificado, subrayó que «el año pasado ya hizo muy buenas cosas. Acabaron más o menos igual que nosotros pero no pudimos ganarlos ni aquí ni en su casa. Están jugando muy bien al fútbol, no es casualidad, vienen de marcar cuatro goles como visitantes y están en una dinámica excelente. Nosotros vamos con otro talante, muy reforzado mentalmente porque venimos de dos partidos aceptables en los que no hemos encajado gol».

Aguirre aseguró que el equipo había aumentado su rendimiento defensivo, y explicó al respecto que «creo que por fin hemos encontrado la forma de sustituir a alguien tan importante como Raíllo. Nastasic ha entrado muy bien, que por cierto los tres centrales hablan entre ellos en inglés durante los partidos».

Finalmente, sobre si va a haber rotaciones ante el Barcelona, dijo que «hay que ver cómo acaba el partido de Girona, pero está claro que tienes que mover el equipo cuando juegas tantos partidos seguidos».