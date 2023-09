Lewandowski ya es el de antes

Robert Lewandowski ya está aquí. El polaco comenzó la temporada con dudas. Algo torpe, desubicado y más pendiente de los rivales que de sí mismo, pero ahora acumula cinco partidos consecutivos anotando con la camiseta del Barcelona. Por si fuera poco, ya es el Pichichi (igualado con Bellingham) de esta Liga con cinco goles en las seis primeras jornadas de Liga. Ante el Celta de Vigo fue decisivo con un doblete para lograr la remontada en el último minuto.

Y es que a Lewandowski, a sus 35 años, no se le ha olvidado lo de meter goles. Si sumamos el Barcelona y los dos partidos con la selección de Polonia, son ya ocho los goles que lleva desde que comenzó la temporada el pasado 13 de agosto. Ocho goles en los últimos siete partidos ya que en las dos primeras jornadas de la Liga no consiguió ver puerta, lo que despertó las críticas de más de uno.

Pero poco ha necesitado el polaco para acallar las críticas y reivindicarse como mejor sabe hacer: anotando goles a pares. Ante el Celta hizo dos, pero antes marcó al Amberes, al Betis, a Osasuna y al Vilarreal. Y entre medias otro doblete con Polonia ante Islas Feroe.

Fue precisamente ante el Celta cuando Lewandowski superó en goles con la camiseta del Barcelona a uno de los futbolistas más importantes de la historia y, por supuesto, del club azulgrana. El polaco superó los 38 goles oficiales de Diego Armando Maradona con la camiseta azulgrana. El ex del Bayern de Munich, con su doblete al Celta, se quedó en 39.

Y muchos piensan que a sus 35 años debe descansar y rotar, pero la realidad es que su rendimiento sobre el terreno de juego está fuera de toda duda. El delantero ha disputado todos y cada uno de los minutos posibles desde que comenzó la temporada. De los nueve primeros partidos (dos con Polonia), Robert ha jugado el 100% de los minutos. Y Xavi Hernández confirma el gran estado de forma de su jugador.

«Vamos hablando con los jugadores. Si hay fatiga o no. Robert me dice que está muy bien. Ayer le pregunté y me dijo que se sentía muy bien, con un gran estado de confianza y nos ha dado dos goles vitales para la remontada», decía tras el partido ante el Celta en rueda de prensa.

Mejor que Eto’o

Lewandowski sumó recientemente su partido número 50 como jugador del Barcelona. Después de lograr esta histórica cifra, el polaco se convirtió en el futbolista del siglo XXI que más goles ha marcado con la camiseta azulgrana en sus primeros 50 partidos como culé. El ex del Bayern de Múnich sumó 35 goles, pero como comentamos, la cifra asciende a día de hoy a los 39 tras los dos goles ante el Celta de Vigo este mismo sábado.

El polaco superó el récord de Samuel Eto’o en este siglo. El delantero camerunés anotó un total de 33 goles en sus primeros 50 partidos con la camiseta del Barcelona. El jugador africano lo consiguió entre la temporada 2004 y 2005, pero dicha marca ya queda en el olvida tras ser superada por el actual ‘9’ del conjunto azulgrana.