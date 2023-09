El Barça se abona a las remontadas.

El Barcelona está en estado de gracia. El conjunto azulgrana lo tenía todo perdido en el minuto 80 con un 0-2 en contra, pero 10 minutos de locura acabaron con la resistencia celeste, que realizó un partido prácticamente perfecto. Remontada culé al más puro estilo Real Madrid con dos goles de Lewandowski y uno de Cancelo en el 89′ dieron los tres puntos a los de Xavi Hernández para colocarse virtualmente colíderes de la Liga.

Y Xavi Hernández cumplió con su palabra. El míster del Barcelona, recién renovado oficialmente hasta 2025, anunció en rueda de prensa que su intención era llevar a cabo varios cambios en cada partido. Y eso hizo. Entraron Oriol Romeu, Marcos Alonso y Ferran Torres como novedades respecto al partido ante el Amberes dejando en el banquillo a Balde, Gavi y Raphinha.

Por parte del Celta, Rafa Benítez montó lo que viene siendo un autobús en su área formado por una línea de cinco defensas, tres mediocentros y arriba Larsen y Aspas para salir a la contra. Esto hizo al Barcelona tener el control de la posesión desde el primer minuto monopolizando el encuentro y con la ardua labor de derribar el muro celeste, que no era nada sencillo. Poco a poco fueron picando piedra, pero no lograban hacer daño la portería de Iván Villar.

Pero el Celta dio el primer golpe del partido en el minuto 17. En una jugada aislada y a la salida de un córner, Strand Larsen, que recibió un gran pase de De la Torre al espacio, se presentó sólo ante Ter Stegen y el noruego anotó el primer gol que recibía el Barça en Montjuic en toda la temporada. Era importante saber cómo iban a reaccionar los de Xavi Hernández tras ponerse por primera vez por debajo en el marcador desde que comenzó la Liga.

La realidad es que el gol animó al Celta y les hizo ser más valientes para salir en ataque. Bien es cierto que el Barça continuaba siendo el dueño y señor del encuentro, en términos de posesión, pero no se mostraban signos de debilidad por parte del equipo vigués. Y las malas noticias continuaban para el equipo culé. Después del gol, De Jong tenía que retirarse en el minuto 35 por una fea torsión de su tobillo para dar entrada a Gavi.

De la Torre tuvo el partido

El gol de Larsen no fue un espejismo. El gol del Celta fue fruto de su buen hacer y por muy poco estuvo Luca de la Torre de hacer el 0-2 antes del descanso. Un gran centro de Mingueza al área fue rematado por Larsen, pero Ter Stegen hizo una de las paradas de la Liga. En el rechace, el centrocampista estadounidense sólo tenía que empujarla, sin oposición, pero envió el balón a las nubes. El Barcelona se salvaba de un mazazo que podría haber sido definitivo.

⛔️⚽️ El paradón de Ter Stegen para evitar el segundo del Celta. #LaCasadelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/eMdkAt4erg — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 23, 2023

Defensa de tres

Tras el descanso, Xavi Hernández dio entrada a Lamine Yamal y Araujo para dejar en el vestuario a Oriol Romeu y Marcos Alonso. De esta forma, el técnico colocaba una defensa de tres con dos carrileros muy profundos con el objetivo de remontar un partido que, hasta el momento, no merecían ganar.

Y es que lo normal era que el Barcelona se echara encima del Celta, mientras que los celestes se encerraran atrás para defender el resultado. Pero no fue así. Los de Rafa Benítez tuvieron varias ocasiones para cerrar el partido tras el descanso con los siempre peligrosos Aspas, Bamba y Larsen. La sensación era de que cualquiera de los dos equipos podía hacer el gol. Si el Celta lo conseguía, sería la sentencia, mientras que si lo hacían los azulgranas, sería probablemente para comenzar la remontada.

Restaban 20 minutos para el final del encuentro y era un intercambio de golpes. Cada posesión era una ocasión manifiesta de gol, pero sin materializarlo. Las tuvo el Celta, pero también el Barça, pero ambos sin éxito.

Aspas sacó la varita

Y cuando más lo necesitaba el Celta llegó el genio de Moaña. Iago Aspas, un día más al servicio del equipo, regaló una asistencia a Douvikas para hacer el 0-2 definitivo. Pases de los de «toma que a mí me da la risa». No importa que el capitán vigués aún no haya visto puerta en Liga, pero dio una espectacular asistencia para dar la estocada final al Barcelona.

Pero el Barça no se iba a rendir y pocos minutos después, Lewandowski recortó distancias para darnos un final de partido de infarto. El polaco, que se encontraba en posición muy límite con el defensa, realizó una bonita vaselina para superar a Iván Villar y poner el 1-2.

Y la locura llegó en el minuto 85 de partido. Lewandowski igualó la contienda tras una gran asistencia de Joao Cancelo. El polaco hacía el 2-2 muy poco después de recortar distancias y quedaban cuatro minutos más el descuento para conseguir la heroica.

Y se desató la locura

Y finalmente sucedió. Joao Cancelo desató la locura en Montjuic anotando el 3-2 en el minuto 89. El lateral portugués apareció de segunda línea y remató un gran centro de Gavi sorprendiendo a la defensa para enviar el balón al fondo de la red. El jugador del Manchester City había sido protagonista en el primer gol de Lewandowski y volvió a serlo para certificar la remontada. Un gol final que dio los tres puntos al Barcelona en un partido que tuvo de todo. Los de Xavi Hernández remontaron un partido de los que dan Ligas a final de temporada.