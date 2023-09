Escándalo en Montjuic: Hernández Hernández desde el VAR perdonó el penalti y la roja a Gavi

Alejandro Hernández Hernández, desde el VAR, le perdonó un penalti y la expulsión a Gavi en el encuentro que medía al Celta de Vigo contra el Barcelona. El culé derribó en el área a Bamba en el minuto 49, cuando se disponía a disparar a portería sin entrar en contacto con la pelota. Melero López, en principio, consideró que no era penalti, aunque en la repetición queda claro que Gavi –que tenía amarilla– no toca el balón. El colegiado canario, que estaba al frente del videoarbitraje, también la pasó por alto.

La acción era clara. Bamba se disponía a disparar a puerta cuando Gavi se lanzó a por él. El internacional español le derribó en el área pequeña, evitando que pudiera hacer el segundo del Celta, que ganaba entonces por la mínima a los de Xavi. Era penalti y expulsión por ser la segunda amarilla para el español, que había visto ya la cartulina en el minuto 39 de la primera mitad. Sin embargo, Hernández Hernández, al frente del VAR, decidió no avisar al colegiado para que acudiese al monitor a revisarla.

Bamba encaraba a portería en el 49′, cuando hasta tres jugadores del Barça trataban de pararle. Estaban Koundé y Christensen, pero fue Gavi quien se lanzó a tratar de rebañarle el balón en las proximidades del área pequeña. El jugador del Barcelona no tocó el balón e impacto con su rodilla en la del futbolista del Celta, lo que impidió que rematase ante Ter Stegen.

En un primer momento, Melero López pensó que Gavi había tocado balón, aunque las repeticiones dejaron claro que no hubo contacto con el esférico. Sin embargo, en el VAR estaba Hernández Hernández, que no consideró que la acción fuese revisable. El colegiado canario indicó al árbitro principal del encuentro que siguiera el juego, puesto que no había nada punible.

De haberse pitado, Melero tendría que haberle mostrado la amarilla a Gavi, lo que habría dejado al Barça con uno menos, puesto que ya había visto la cartulina en la primera mitad. Además, era la opción para que el Celta se pusiera 0-2 en el marcador, poniendo muy cuesta arriba el partido para los de Xavi Hernández.

El Barça acabó remontando

Pese a que la acción no se pitó, el Celta consiguió ponerse minutos después 0-2, gracias a un gol de Douvikas en el minuto 76. La superioridad viguesa durante todo el encuentro se veía reflejada en el marcador, aunque los culés, que podían haberse quedado con uno menos en el inicio de la segunda mitad, acabaron remontando para sumar los tres puntos y ponerse líderes de la Liga.

Robert Lewandowski consiguió empatar el partido en los últimos minutos del encuentro, con un doblete, y Cancelo terminó por darle la vuelta al partido en un total de siete minutos. Un resultado muy distinto del que podría haberse dado si Hernández Hernández no hubiera pasado por alto desde el VAR la acción en la que Gavi derribó a Bamba en el área y que habría dejado al Barça en inferioridad numérica en el minuto 49 del partido. De hecho, el sevillano fue quien asistió al portugués en el último tanto.