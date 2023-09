Alineación del Barcelona contra el Celta en el partido de Liga

La alineación del Barcelona podría sufrir varios cambios respecto al partido ante el Amberes. Xavi Hernández ha anunciado en rueda de prensa que tiene intención de hacer varias rotaciones cada partido, por lo que Lamine Yamal, que no ha sido titular en estos dos encuentros tras el parón de selecciones, podría regresar al once ante el Celta en Liga. También Ferran Torres tiene serias opciones de dar descanso a un Joao Félix en estado de gracia.

«Hay jugadores que han participado muchos minutos y otros que tienen un estado de forma excelente y difícilmente rotarán. Como mínimo, intentaremos rotar a dos futbolistas por partido. Tendremos en cuenta muchas circunstancias a la hora de tomar decisiones», dijo Xavi Hernández en rueda de prensa.

Por ello, se esperan rotaciones. Pero donde no habrá cambios es en la portería. Ter Stegen estará bajo palos un día más con el objetivo de sumar su quinta portería a cero de la temporada. En defensa no parece que vaya a haber muchos cambios. Joao Cancelo seguirá en el lateral diestro después de sus dos grandes partidos ante Betis y Amberes. Alejandro Balde, que firmó su renovación hasta 2028 este jueves, repetirá en el lateral zurdo.

En el centro de la defensa, Kounde y Christensen ha sido la pareja de confianza y que ha jugado todos los encuentros tras la lesión de Araujo. Ante el Celta, el central uruguayo regresa, pero todo hace indicar que estará en el banquillo. «Está muy feliz. Su espíritu es clave para el equipo. La sensación que tenemos cuando juega es de máxima seguridad», dijo Xavi en rueda de prensa sobre el central.

En el centro del campo, Oriol Romeu regresa al once después de descansar ante el Amberes este martes en la Champions League. El ex del Girona estará acompañado por De Jong y Gündogan, cuya presencia en el once también parece clara. Esto haría que Gavi sea uno de los sacrificados y descanse de cara al maratón de partidos que le viene al equipo en los próximos días.

Opción Lamine

Por último, en la parcela atacante vienen un día más las dudas. Todos los delanteros están mostrando un gran nivel de forma por lo que Xavi deberá tomar decisiones que no gusten a todos. Lewandowski es intocable, aunque no se descarta que pueda descansar ante el Celta. Otra opción es que lo haga ante el Mallorca el próximo martes.

Al polaco le podrían acompañar Lamine Yamal, que ha sido suplente en los dos partidos posteriores al parón de selecciones y que tan alto nivel mostró en él. En el otro costado, Xavi podría darle la oportunidad a Ferran Torres, que ya anotó gol el pasado fin de semana ante el Betis, pero siendo suplente ante el Amberes en Champions.

La presencia de los dos españoles supondría la suplencia del hombre del momento. Joao Félix ha copado la actualidad del Barcelona durante la semana, pero el técnico español podría darle descanso para los partidos de la próxima semana ante Mallorca y Sevilla.