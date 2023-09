Los Joaos cambian la cara al Barcelona

Los Joaos ya deciden en Barcelona. Joao Cancelo y Joao Félix fueron los claros protagonistas de la goleada por 5-0 ante el Betis. El primero por volver a demostrar que es uno de los mejores laterales diestros del mundo y el segundo por hacer lo propio y enseñar al mundo que su calidad está fuera de dudas. Llegaron en el último día de mercado y Xavi Hernández les puso de titulares a las primeras de cambio. Los Joaos ya son decisivos en ‘can Barça’.

Y es que el Barcelona tenía un gran déficit desde la pasada temporada en el lateral diestro. Xavi Hernández se vio obligado a tirar de Kounde o Araujo para esa posición, pero en este verano, la directiva culé cumplió los deseos del entrenador español fichando a su viejo y gran deseo. Joao Cancelo quería ir al Barcelona y el Barcelona quería a Joao Cancelo. Finalmente se dio y en el primer partido como titular demostró porqué es uno de los mejores futbolistas en esa posición.

Con una variante táctica que, quizás, el Betis no se esperaba. Xavi Hernández colocaba al ex jugador del Bayern y City de centrocampista cuando el equipo atacaba. Después, en fase defensiva el lateral diestro regresaba a su posición. Eso le hizo ser muy incisivo en ataque en todas las posesiones del Barça y siendo un auténtico cuchillo por la parte diestra.

El técnico lo reconocía al finalizar el partido: «Lo buscamos, lo hemos trabajado, lateral por dentro, pero también lo puede hacer Sergi Roberto o Marcos Alonso por la izquierda. Depende de las características. Hoy buscábamos la superioridad dentro y la hemos buscando con Canelo, Oriol Romeu, Frenkie…»

Después, hablando del otro Joao, Félix fue el gran protagonista del encuentro. Primer partido como titular y MVP con total merecimiento. El portugués estaba completamente defenestrado en el Atlético de Madrid, enfrentando con la afición tras mostrar sus deseos de jugar en el Barcelona, pero demostró que sigue siendo un futbolista de primerísimo nivel. Una bendición para Xavi Hernández, que no lo tendrá nada fácil a la hora de elegir a sus delanteros de cara a los próximos partidos.

«Yo estoy trabajando para estar al mejor nivel, tengo compañeros muy buenos. Es muy fácil jugar con ellos. Estoy feliz, el cambio me ha hecho bien a mi y a mis amigos y sí, el cambio me ha hecho muy bien», comentó el ex del Atlético de Madrid tras finalizar el partido.

Mantener el nivel

Los dos han dejado muestras de su gran calidad y de lo que son capaces. Dos grandes fichajes que aportarán gol en el caso de Félix y seguridad defensiva en el caso de Cancelo. Ahora llega la Champions League y ambos deben mantener este nivel si el Barcelona quiere llegar lejos en esta competición. Una competición que no gana desde 2015.

Los dos Joaos saben lo que es jugar en la Champions League. A Félix se le exigirá el gol y a Cancelo que los evite. De momento, ambos han cumplido con sus labores en el primer partido como titulares. El tiempo dictará sentencia, pero el inicio ha sido esperanzador cuanto menos.