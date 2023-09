Xavi: «Ha sido un partido excelente y se acerca al Barça que quiero»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa tras la victoria del Barcelona ante el Betis. El entrenador español repasó todas las sensaciones que le dejó esta goleada ante un equipo de la parte de arriba de la tabla. Ahora, el conjunto azulgrana deberá descansar de cara al debut en la Champions League ante el Amberes el próximo martes.

«No diría que es perfecto porque tenemos que mejorar muchas cosas, pero ha sido un partido excelente. Los chicos se divierten, se lo pasan bien… Hoy el público ha estado muy bien y de hecho parecía incluso el Camp Nou. Hemos estado brillantes y este es el camino», comentaba Xavi Hernández sobre el partido y la importancia que ha tenido el público en la noche de este sábado.

Luego, el técnico español recalcó la gran importancia de que todos sus delanteros, salvo Lamine Yamal hayan visto puerta en la goleada ante el Betis: «Es ideal que marquen los cuatro de arriba menos Lamine. Hemos marcado gol de falta después de tres años. Cinco goles en casa, no hemos encajado… En lineas generales es un partido muy completo».

Sobre la presión adelantada, Xavi Hernández reconoció tenerlo muy trabajado en los días previos al choque: «La trabajamos ayer, ha estado muy bien Cancelo. Luego Oriol Romeu ha sido muy vertical en el primer gol de Joao Félix. Es de trascendencia grande en el primer gol esa presión adelantada».

Joao Cancelo fue uno de los grandes protagonistas del encuentro jugando como interior y mostrando un esquema muy diferente a lo visto en los partidos anteriores: «Lo buscamos, lo hemos trabajado, lateral por dentro, pero también lo puede hacer Sergi Roberto o Marcos Alonso por la izquierda. Depende de las características. hoy buscábamos la superioridad dentro y la hemos buscando con Canelo, Oriol Romeu, Frenkie…»

Pero Xavi no se conforma y expuso todas las mejoras que debe llevar a cabo el equipo de cara a los próximos partidos: «La linea defensiva, no conceder tanto y no bajar el pistón. El Betis nos domina y eso no queremos. Esto se acerca a lo que queremos del Barça».

Un Betis superado

En la otra cara de la moneda, Manuel Pellegrini se mostró muy decepcionado por la amplia derrota ante el Barcelona: «Una derrota muy dolorosa. Tuvimos ocasiones y no las convertimos y ellos lo hicieron dos veces. Luego arriesgamos y estuvieron acertados. Fea derrota pero levantaremos la cabeza y seguiremos buscando los puntos. Estos no son los que marcan al final la temporada».

«Cuesta analizar favorablemente cuando pierdes 5-0. Tuvimos tres mano a mano con el portero pero las ocasiones hay que convertirlas. Si nos poníamos con ventaja cambiaba el partido. Ellos sí convirtieron los dos goles en el primer tiempo y les permitieron manejar el segundo tiempo a su antojo», añadía el técnico chileno que cumplía hoy 70 años.

«Vamos a ver mañana lo de Rui Silva. Claudio Bravo está entrenando el lunes con el plantel. Ya veremos Vi un equipo bueno en el primer tiempo pero en el segundo no hay mucho que analizar», zanjó Manuel Pelligrini, que ya debe pensar en el partido de Europa League ante el Rangers el próximo jueves.