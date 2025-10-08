12 puntos de 12 en Son Moix, objetivo del Mallorca

12 de 12 en Son Moix o, lo que es lo mismo, ganar los cuatro partidos que quedan en Palma hasta final de año. Éste es el objetivo que se ha marcado el Mallorca, consciente de que fuera de casa le tocan ahora tres visitas muy complicadas a los campos del Sevilla, del Betis y del Villarreal. En cambio recibirá a Levante, Getafe, Osasuna y Elche que, sin ser fáciles, si que parecen equipos de su Liga. Si fuera capaz de sumar los 12 puntos se iría hasta 17, lo que se considera un buen punto de partida para afrontar 2026 con garantías.

Nueve partidos faltan para acabar el año, cinco fuera y cuatro en casa. Lejos de Son Moix tocan tres rivales de la zona alta, que viene además de manera consecutiva -Sevilla, Betis y Villarreal-, uno de la parte media -Valencia- y otro de la zona baja -Oviedo-. Es evidente que para salir del pozo el Mallorca va a necesitar puntuar fuera de casa, pero hoy por hoy lo que se considera esencial es mantener la fortaleza máxima posible en su propio estadio, no sólo por los puntos en juego, sino para transmitirle también a la afición un mensaje positivo.

El Mallorca ha jugado hasta ahora cuatro partidos en Son Moix de los que perdió el primero ante el Barcelona (0-3), empató los dos siguientes ante Celta y Atlético de Madrid por el mismo resultado, 1-1, y ganó el último que ha disputado, 1-0 al Alavés con gol de Asano, en lo que se toma como referencia de cara a lo que se le viene encima en su estadio en lo que queda de año 2026. 12 de 12. La consigna está clara, ahora de lo que se trata es de intentar cumplirla.

Calendario hasta final de año