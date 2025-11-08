Temporal en Cataluña: AEMET prevé lluvias persistentes, nieve en cotas bajas y rachas de viento muy fuertes

La AEMET prevé lluvias persistentes, nieve en cotas bajas y rachas de viento muy fuertes. Sin duda alguna, tenemos por delante un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante una serie de detalles que pueden acabar siendo claves. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que todo puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, con algunos detalles que tenemos por delante.

Llega un importante temporal en Cataluña

La AEMET lanza una previsión de lluvias persistentes, nieve y viento

Llega un cambio de tendencia que la AEMET nos explica desde su web: «Cielo muy nuboso o cubierto con precipitaciones débiles a moderadas y generalizadas, ocasionalmente con tormenta en el litoral, remitiendo de oeste a este durante la tarde y tendiendo a poco nuboso a últimas horas, salvo en el Valle de Arán y extremo norte del Pirineo, donde las precipitaciones serán persistentes. Cota de nieve en el Pirineo bajando de 2000-2200 m a 1600-1800 m, ocasionalmente a 1400 m en el Valle de Arán. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso en el Pirineo y mitad oriental y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo. En el sur de Tarragona, viento moderado con rachas muy fuertes del noroeste a partir de la mañana; en el Ampurdán y cotas altas del Pirineo, viento moderado del norte con baja probabilidad de rachas muy fuertes; en el resto de la mitad sur, viento flojo de componente oeste y en el resto de la mitad norte, viento flojo de dirección variable». Las alertas estarán activadas: «En el Valle de Arán, precipitaciones moderadas y persistentes. En el sur de Tarragona, rachas de viento del noroeste muy fuertes».

Para el resto del país la situación no será mucho mejor: «Un frente acabará de recorrer la Península, dejando cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones y alguna tormenta ocasional en el Cantábrico, cuadrante nordeste y, al principio, en otras zonas del tercio este y en Galicia. Es probable que éstas sean persistentes y localmente fuertes en el extremo oriental del Cantábrico y cara norte del Pirineo, sin descartar algún chubasco fuerte en el litoral catalán. Abundante nubosidad baja matinal en el resto de la Península, tendiendo a despejar a la par que cesarán las precipitaciones en el nordeste. El frente favorecerá la formación de una borrasca en torno a las islas Baleares, dejando cielos cubiertos y precipitaciones con tormenta y posibilidad de granizo en las islas. Serán persistentes y fuertes en amplias zonas, con acumulados significativos especialmente en la mitad norte de Mallorca y Menorca. En Canarias cielos nubosos con probables lluvias débiles en el norte de islas con mayor relieve; poco nuboso en el resto. Nevará en el Pirineo a una cota por encima de 1600-1800 metros, con acumulados importantes en cumbres. Bancos de niebla matinales en entornos de montaña, persistentes en el Pirineo. Temperaturas máximas en descenso en Baleares, tercios norte y este peninsulares y norte del sistema Central, con descensos en su vertiente sur y en litorales del sureste peninsular. Mínimas, que se darán al final del día en amplias zonas, en descenso en la vertiente mediterránea y en aumento en la mitad norte de la atlántica y en Baleares. Pocos cambios térmicos en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular, moderadas en Pirineos».