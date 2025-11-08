Muere una mujer tras colisionar dos coches de frente en la carretera de Santa Eulària, en Ibiza

Las carreteras de las islas se cobra una nueva víctima mortal. En esta ocasión, una mujer ha perdido la vida en la madrugada de este sábado tras el choque frontal de dos vehículos ocurrido en la carretera de Santa Eulària, en Ibiza. El accidente se produjo a las 00:24 horas, según informaron desde el Servicio de Asistencia Médica de Urgencias (SAMU 061).

El siniestro involucró a dos turismos: en uno de ellos viajaban cuatro jóvenes y en el otro, dos personas más. El impacto fue de tal magnitud que provocó la intervención inmediata de los equipos de emergencia, incluyendo dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado y otras dos de Soporte Vital Básico, así como bomberos y cuerpos de seguridad. Por su parte, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se hicieron cargo de la investigación.

Tras el accidente, los equipos sanitarios lograron estabilizar a una mujer de 48 años, residente en Ibiza y de nacionalidad brasileña, que presentó un politraumatismo grave. Fue trasladada al Servicio de Urgencias del Hospital de Can Misses, donde permanece en observación en estado grave, aunque estable dentro de su gravedad.

Lamentablemente, la copiloto del mismo vehículo falleció en el lugar del siniestro, confirmando el trágico desenlace del choque. Los ocupantes del segundo vehículo resultaron heridos leves y fueron atendidos en la Policlínica y en el Hospital de Can Misses.

El suceso ha generado conmoción en la comunidad local, mientras que las autoridades investigan las causas que provocaron la colisión. La carretera de Santa Eulària permanece bajo estudio para determinar si hubo factores como exceso de velocidad, condiciones de la vía o posibles errores humanos que pudieran haber influido en el accidente.

Este hecho se suma a la lista de accidentes de tráfico graves registrados en las carreteras de Ibiza durante los últimos meses, lo que ha encendido nuevamente el debate sobre la seguridad vial en la isla y la necesidad de extremar precauciones, especialmente durante las horas nocturnas.

Las fuerzas de seguridad continuarán con las diligencias correspondientes para esclarecer completamente las circunstancias del choque y asegurar que se tomen las medidas preventivas necesarias para evitar futuros incidentes.