Ver para creer: el verde de la pista de los Timberwolves de la NBA se refleja en los jugadores

Lo que ha pasado en la NBA es insólito. Todas las franquicias han modificado sus pistas para la Copa NBA 2025 que comenzó el pasado 31 de octubre. Sin embargo, ha habido una que se ha hecho viral. La pista de los Minnesota Timberwolves cuenta con un verde pistacho tan intenso que se refleja en los cuerpos de los jugadores. Las imágenes se han hecho virales en redes sociales tras el partido contra Utah Jazz.

Los Timberwolves se estrenaban en la Copa NBA y lo hacían en su casa, el Target Center de Minnesota, contra los Jazz de Utah. Estrenaban su renovada cancha para esta competición. Una pista que ha llamado mucho la atención de los seguidores de la mejor liga de baloncesto del mundo por el color de la misma. El verde reluciente del suelo ha provocado que se reflejara en las caras, brazos y piernas de los jugadores, e incluso en sus equipaciones, como si les estuvieran apuntando con un puntero láser.

Pero no era un puntero láser, sino el color del parquet de la pista de los Minnesota Timberwolves. En esta competición participan los 30 equipos de la liga jugando partidos de la temporada regular que cuentan para la clasificación del curso. Y no son los únicos con una pista verde, Boston Celtics y Milwaukee Bucks también han aposto por este color. Pero es un verde mucho más oscuro que este.

El verde de la pista de los Minnesota Timberwolves es tan grande que mirad cómo se refleja en la cara de los jugadores pic.twitter.com/mMHo285B1Z — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) November 8, 2025

En las imágenes y vídeos difundidos por redes sociales se puede apreciar como el verde brilla por encima de todo, haciendo que resalte más que las equipaciones de los dos equipos o incluso que el balón, que apenas se aprecia cuando está en el aire. El resultado fue victoria para los locales por 137-97, pero eso quedó en un segundo plano, ya que el color de la pista del Target Center ha centrado toda la atención de ese partido.