1-1. El Mallorca, a la final de la Copa del Rey

El Mallorca estará en la final de Copa por cuarta vez en su historia tras obrar la hazaña de eliminar a la Real Sociedad en los lanzamientos de penaltis. El meta eslovaco Dominic Greif fue el héroe de la noche al parar un máximo castigo durante el partido y otro en la tanda, mientras que el mallorquín Sergi Darder ha sido quien ha transformado el lanzamiento definitivo. Noche épica de los bermellones, que esperan ahora rival pero que ya han asegurado su participación en la próxima Supercopa que se disputará en Arabia.

Aguirre sorprendió a la Real con una línea alta de presión que consiguió su propósito de no sólo alejar el balón del área del Mallorca, sino de entorpecer la salida de los donostiarras, a los que cortaron la línea de suministro cerrando a sus dos medios centros, Zubimendi y Mikel Merino. Abdón, sin ir más lejos, se dedicó en cuerpo y alma al capitán de los guipuzcoanos, que se encontró totalmente anulado.

La intensidad y la disciplina de los futbolistas rojos dejó en silencio el Reale Arena y desconcertó a Imanol Alguacil, que no sabía como contrarrestar a un enemigo que no le permitía robar en campo rival y que a través del fútbol directo llegaba muy rápido al área adversaria. Remiro no tuvo que intervenir, pero Greif tampoco y al paso por el minuto 30 apenas había habido una llegada en un disparo de Zakharyan desde fuera del área que embolsó el portero eslovaco sin ningún tipo de problemas.

El partido no pintaba nada mal y pudo haberse puesto incluso mejor cuando a los 37 minutos Larin cayó en el área ante Galán, pero Gil Manzano optó por la solución más fácil y pitó una falta previa del canadiense. Más cerca aún estuvo Abdón poco después en un disparo desde fuera del área que se le marchó desviado tras un pase de Dani Rodríguez. La Real no tenía mayor capacidad de respuesta que lo que fuera capaz de inventar por sí solo el japonés Kubo, bien controlado por Copete.

Todo salía de acuerdo al plan cuando en el último instante de la primera parte sucedió lo inesperado. En una acción sin ningún peligro un centro de Kubo tropezó en la mano de Raíllo y Gil Manzano se fue como un poseso al punto de penalti. Brais Méndez tuvo desde los once metros la oportunidad que no se había merecido el equipo por su fútbol, pero el destino impartió justicia y Greif sacó con la pierna el disparo del gallego ante la desesperación de los aficionados realistas y la euforia de los 500 mallorquinistas presentes en el estadio.

La Real Sociedad entró mejor en la segunda parte, pero el Mallorca no sólo le aguantó, sino que en cuanto pudo le clavó un puñal en la yugular. A los 49 minutos Jaume Costa centró largo desde la izquierda y en el segundo palo apareció en solitario el uruguayo Gio González para cabecear cruzado al fondo de la red y marcar un gol que en ese momento clasificaba a los bermellones para la final de la Copa del Rey. Hacía 17 años, desde 2007, que el equipo no anotaba en el estadio donostiarra.

El 0-1 obligó a Imanol Alguacil a ordenar un zafarrancho de combate absoluto porque no le quedaba otra. La Real Sociedad se volcó sobre la portería de Greif y no tardó en recurrir a Oyarzabal para vulnerar una defensa impecable que no perdió ni una sola vez la concentración. Aguirre, consciente de necesitaba piernas frescas, dio primero entrada a Muriqi y luego a Morlanes, pero antes Larin tuvo una ocasión clarísima para el 0-2 que no supo resolver.

Del 0-2, lamentablemente, al 1-1. A los 70 minutos, en pleno dominio realista, un pase de Brais Méndez encontró en el área a Oyarzabal, que remató con su pierna mala al fondo de la meta de un Greif que no pudo hacer absolutamente nada para evitar un empate que volvía a igualar una eliminatoria que ninguno de los dos estaba dispuesto a dejar escapar.

El surinamés Becker, que había sustituido a André Silva en el descanso, tuvo el 2-1 poco después en un disparo fuera del área que sacó a córner Greif en una recta final en la que el Mallorca tuvo una gran ocasión a los 89 minutos en un disparo en el área de Jaume Costa que se le marchó alto y que pudo haber evitado una prórroga a la que acabaron los dos equipos abocados.

El tiempo reglamentario arrancó con una enorme polémica por un disparo del escocés Tierney que sacó bajo palos Samú Costa y que la Real Sociedad reclamó como gol. Sin embargo, tras una espera que se hizo eterna, Pizarro Gómez decidió desde la sala VOR que el balón no había entrado.

La segunda parte de la prórroga fue frenética, con tres disparos a puerta en los primeros minutos porque nadie quería llegar a la ruleta rusa de los penaltis. Aguirre agotó el cupo de cambios con Mascarell y Radonjic y antes ya habían entrado Lato y Sergi Darder, mientras que Imanol también recurrió a lo que le quedaba en el banquillo, pero nada definitivo sucedió y fue necesario acudir a la suerte máxima de los lanzamientos de penaltis, donde Greif detuvo el primer disparo de Oyarzabal y el Mallorca se mostró infalible.

Real Sociedad: Remiro (1), Traoré (1), Zubeldia (1), Le Normand (1), Galán (2), Mikel Merino (2), Zubimendi (1), Kubo (1), Brais Méndez (1), Zakharyan (1) y André Silva (1). Becker (2) por André Silva (46′), Oyarzabal (1) por Zakharyan (62′), Turrientes (1) por Brais Méndez (78′), Tierney (1) por Galán (90′), Olasagasti (1) por Mikel Merino (103′), Sadiq (1) por Kubo (103′)

Mallorca: Greif (3), Gio (3), Valjent (3), Raíllo (3), Copete (3), Jaume Costa (3), Antonio Sánchez (3), Samú Costa (3), Dani Rodríguez (3), Abdón (3) y Larin (3). Muriqi (3) por Abdón (61′), Morlanes (3) por Antonio Sánchez (71′), Lato (3) por Jaume Costa (98′), Sergi Darder (3) por Dani Rodríguez (98′), Omar Mascarell (3) por Samú Costa (105′), Radonjic (3) por Larin (105′)

Árbitro: Gil Manzano (1). TA Le Normand, Copete, Jaume Costa, Muriqi

Penaltis: Oyarzabal (para Greif) 0-0; Muriqi (gol) 0-1; Turrientes (gol) 1-1; Morlanes (gol) 1-2; Olasagasti (gol) 2-2; Omar Mascarell (gol) 2-3; Zubimendi (gol) 3-3; Radonjic (gol) 3-4; Becker (gol) 4-4. Sergi Darder (gol) 4-5.

Goles: 0-1. Min.49: Gio; 1-1. Min.70: Oyarzabal