Soy un jubilado de 82 años y Hacienda ha cometido un error: me ha robado 16 años de cotización

Miguel Ángel G. S. , un pensionista de Zaragoza de 82 años, se encuentra inmerso en una batalla contra Hacienda, que le ha cobrado de forma indebida «durante 16 años» las cotizaciones en la Mutualidad Laboral. Un nuevo decreto establece el derecho de este jubilado a reclamar la devolución del IRPF pero denuncia que está siendo «ninguneado» en la maraña administrativa.

«Presiento que a mis 82 años de edad es injusto que, en lugar de ayudarme a recuperar los tributos indebidamente recaudados, me estén creando impedimentos entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria para que queden en el olvido», repite una y otra vez a OKDIARIO.

Miguel Ángel quiere recuperar lo que el Tribunal Supremo ha reconocido recientemente. La Agencia Tributaria tiene la obligación de devolver parte de las cuotas de las mutualidades, y después en su pensión, a todo aquel pensionista que tributó en la Mutualidad Laboral entre 1963 y 1978, gracias a la sentencia del 28 de febrero del pasado año (707/2023), que estima que estas personas han estado sufriendo durante toda su vida una doble imposición.

Cuando Miguel Ángel conoció que podía reclamar «lo que era de justicia, después de una vida trabajando», se puso manos a la obra para reunir toda la documentación que la Agencia Tributaria le exigía para poder tramitar la solicitud de reclamación en las declaraciones anteriores de los pagos indebidos de los últimos cuatro años.

Estos son los documentos que exige la Agencia Tributaria

Estos documentos son el informe de Vida Laboral, el certificado de la entidad donde indique que le consta que ha satisfecho todas sus cotizaciones, nóminas, certificados de Seguridad Social de la pensión percibida en los años reclamados, y el certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social indicando sí estuvo adscrito a alguna Mutualidad Laboral con anterioridad al 1/01/1979, especificando la Mutualidad Laboral y el periodo en que se ha cotizado a dicha Mutualidad.

Sin este último documento, Hacienda no puede dar luz verde a la tramitación del expediente. Y he aquí el misterio: la Tesorería, que es el organismo que se lo tiene que expedir, «no se lo quiere dar», y sin este documento, «no hay reclamación posible», explica.

Este pensionista exige el Certificado de la Mutualidad

La historia no tiene desperdicio. Miguel Ángel se personó en noviembre en la Tesorería General de la Seguridad Social, de la avenida Ranillas de Zaragoza, solicitando por escrito dicho Certificado.

Pero según cuenta Miguel Ángel, tanto la funcionaria que le atendió, como el director de esa Agencia, le dijeron que «tenían instrucciones de no emitir esos certificados porque con el Informe de Vida Laboral ya era suficiente».

La Subdirección Provincial: «No tienen instrucciones de no entregarlo»

Este jubilado tenaz no se conformó con esta justificación porque de no aportar dicha documentación de la mutualidad que la Agencia Tributaria «le exige» jamás podría reclamar su dinero a Hacienda, por lo que logró que su solicitud se cursara y lo enviara con destino a la Subdirección Provincial de Procedimientos Especiales de Zaragoza del INSS, para que fueran ellos los que atendieran y contestaran a la solicitud.

Pero, ¿qué es lo que sucede? «Que la Agencia Tributaria me sometía a un periodo de gracia de 10 días para presentarlo», explica, por lo que se fue, tal y como le indicaron desde la Agencia Tributaria hasta la Subdirección Provincial citada, situada en el Camino de las Torres, «donde deberían darme la solución definitiva».

Al día siguiente, Miguel Ángel reclama el Certificado mostrando el documento en que la Agencia Tributaria se lo exige. «Había unas 10 personas, se fotocopiaron este documento. No salían de su asombro. Me reconocieron que tenían esos datos, pero que tenían prohibido entregarlo», relata.

Según detalla Miguel Ángel, la propia subdirectora firmó selló y registró el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO, donde dicha subdirectora reconoce que «tenemos instrucciones de nuestros Servicios Centrales de no aportar dicho certificado lo que ya se ha puesto en conocimiento de la Agencia Tributaria».

Y es esto lo que Miguel Ángel denuncia con denuedo a OKDIARIO, «que se me imposibilite ejercitar el derecho que me otorga la Ley y el Tribunal Supremo en su Sentencia 255/2023, para reclamar lo que indebidamente me hicieron tributar».

Este jubilado señala que sin ese documento «no puedo hacer frente a lo que la Agencia Tributaria me demanda en tiempo y forma».

Más de 100 personas en la misma situación

Al parecer, esta situación en la que está Miguel Ángel afectaría en Aragón a unas 100 personas que están en lista de espera hasta que se solucione el conflicto entre ambas instituciones, según le contaron en la propia Tesorería General.

Tal y como le informaron las mismas fuentes a Miguel Ángel, «en un principio, a raíz de publicarse la Sentencia del TS, se emitían todos los certificados de los cotización a las Mutualidades Laborales a todo aquel que lo solicita».

«¿Por qué ahora lo tienen prohibido? ¿Dónde está la equidad y el principio de igualdad?», se pregunta Miguel Ángel.

«Da la impresión que intentan hacernos la vida imposible para que desistamos en nuestro deseo de recuperar los tributos que por negligencia nos recaudaron ilegalmente. No tienen en cuenta que lo pasamos muy mal cuando la economía nos era desfavorable, en lugar de ayudarnos a recuperar parte de lo que tributamos de más indebidamente», añade.

Por todo ello, Miguel Ángel ha vuelto a presentar a la Tesorería un recurso para exigirle otra vez el certificado, relatando que el documento firmado por la subdirectora provincial negándole la emisión de dicho Certificado le deja en una «indefensión administrativa frente a la Agencia Tributaria», puesto que bloqueará y archivará su expediente.

«Esto producirá un daño muy grave para el futuro de mi economía», reza en la parte final de su recurso, al que añade una serie de leyes en relación al derecho de los ciudadanos al acceso a los archivos y documentos que les atañe.

El pensionista a la espera del Certificado de Mutualidad

Ahora Miguel Ángel está a la espera de contestación tanto de la Agencia Tributaria como de la Tesorería, pero asegura que no parará «hasta que no se haga justicia conmigo y con todos los jubilados que estamos en esta situación de paralización de nuestra solicitud. ¡Esto es muy gordo!».

Por lo pronto, según calcula este pensionista, de acuerdo a su jubilación, Hacienda tendría que haberle devuelto de haber aprobado su solicitud unos 750 euros del ejercicio pasado.

Una cantidad de la que podría beneficiarse cada año de por vida, pues así lo reconoce la Sentencia, puesto que cualquier pensionista que hubiera pagado a la Mutualidad Laboral, consolidaría un porcentaje de su pensión que ya no tributaría en los siguientes años. Además del importe de la devolución de los cuatro años anteriores, que en el caso de Miguel Ángel desconoce la cantidad exacta, porque para ello requiere «el dichoso certificado».