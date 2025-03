Un exaltado Zapatero carga contra Trump y Musk en un acto del PSOE en Aragón: «¡Se creen dioses, joder!»

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha apoyado públicamente al régimen chavista de Venezuela ha cargado contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y contra el CEO de Tesla, Elon Musk, durante un acto del PSOE aragonés celebrado este sábado. «¡Se creen dioses, joder!», ha exclamado visiblemente alterado. «Primero dicen que creen en Dios, pero es que realmente se creen dioses ellos», ha criticado durante su discurso.

Zapatero ha tratado de ridiculizar el poder económico y político de la administración Trump, al señalar que tienen mucho dinero. «200.000, 300.000 millones, les parecerá poco lo que tienen. Se levantan un día por la mañana y dicen me voy a quedar Canadá, Groenlandia, Panamá», ha dicho el ex presidente quien ha denunciado que a la vez que ganan dinero «expulsan a los inmigrantes, a los más pobres de la tierra».

Para el ex jefe del Ejecutivo el trumpismo «no le impresiona nada» y ha señalado que es una simple reacción a los avances progresistas en materia de igualdad, cultura, ciencia y educación. «Cuando gana espacios gigantescos la igualdad que es la gran seña de identidad de la democracia. La contraseña de la democracia. Es el valor fundamental que ha movido la historia de la humanidad», ha dicho.

En esta misma línea Zapatero ha dicho que «los antivacunas han vuelto» y ha denunciado que exista esta postura. «Las vacunas es una cosa de zurdos, va a llegar un momento en el que la salud sea una cosa sólo de la izquierda. Hasta ahí llega esa visión oscurantista reaccionaria de hace un siglo o de más siglos que están manteniendo», ha denunciado a la vez que ha recordado el famoso discurso de Martin Luther King sobre la igualdad de derechos civiles.

«Esta reacción no es más que la confirmación del avance de las ideas racionales, de las ideas ilustradas, del afán por la igualdad, del reconocimiento a la diversidad. Sí, se creen dioses porque tienen mucho dinero», ha asegurado.

Durante el discurso de cierre del 18 congreso regional del PSOE de Aragón, el ex mandatario socialista ha defendido al Gobierno de Pedro Sánchez y ha ensalzado «la valentía, el acierto y la visión de futuro» del presidente del Gobierno. «Yo no he estado toda mi vida trabajando y siendo presidente para luego no ayudar, no creer, no apoyar, no confiar, no animar a un Gobierno del PSOE», ha señalado.

Zapatero también ha defendido la memoria y la historia del PSOE, formación con casi 150 años de historia y que llegó a perpetrar un golpe de Estado en 1934. «Mantener viva la memoria. La mantendremos viva siempre, el tiempo no borrará en el corazón nuestros recuerdos, nuestra dignidad, nuestro orgullo, los 145 años de historia. Nosotros no tenemos problemas ni con la memoria ni con la historia nosotros no nos pasa como a la derecha y al PP que tiene un problema muy grave con el tiempo», ha dicho.

Asimismo ha hecho una oda a la igualdad en España y ha criticado la discriminación «como consecuencia del sexo, del color de la piel, del origen, del destino» mientras Pedro Sánchez pacta conceder privilegios a Cataluña frente al resto de comunidades autónomas. «Que es socialista más que eso. La reciprocidad, el compartir, el reconocer, el ayudar, son verbos que le sientan muy bien a la democracia. Son verbos propios del socialismo», ha asegurado.