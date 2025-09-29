Una nave de peluches destrozada en las tormentas de Zaragoza: «Si no vendo en las ferias, será mi ruina»

Eva tiene una empresa de peluches al por mayor en Cuarte de Huerva, una de las localidades afectadas por las fuertes lluvias de este domingo en Zaragoza. Su negocio es familiar y el éxito de la temporada lo cifra en las ventas a los feriantes que llegarán esta misma semana por las fiestas del Pilar. Lleva 20 años luchando por seguir a flote. Ahora los desperfectos sufridos este domingo podrían poner su negocio al borde de la ruina.

Eva no puede evitar emocionarse al hablar a la cámara de OKDIARIO. No es la primera vez que lo pierde casi todo. En 2023, las fuertes tormentas le ocasionaron fuertes pérdidas, pese a las indemnizaciones del seguro y el consorcio.

Este domingo, las fuertes lluvias que se dieron lugar en varias localidades de Zaragoza dejaron imágenes impactantes. El Centro de Emergencias 112 de Aragón registró un total de 126 incidentes relacionados con daños por lluvias y desprendimientos en carretera y, por suerte, no se han tenido que lamentar daños personales.

Las precipitaciones meteorológicas se ajustaron al nivel de alerta naranja que previó la AEMET. Sin embargo, las construcciones de viviendas en zonas inundables, la falta de infraestructuras que canalicen las aguas, así como la construcción de nuevas carreteras lleva a municipios como Cuarte de Huerva, Cadrete, Santa Fe o María de Huerva a vivir con demasiada frecuencia episodios similares.

Cuarte, la lluvia y la carretera

Desde primeras horas de la mañana de este lunes, varios empresarios llevan horas sacando barro de sus naves en uno de los polígonos de Cuarte de Huerva. Lamentan a OKDIARIO que, en su caso, los desperfectos se hubieran podido evitar. Según señalan, este polígono comercial está en un punto de confluencia entre la carretera de Valencia y la autovía A-23.

Cuando llueve, el agua fluye sin resistencia contra sus naves y culpan «al Gobierno de España de no haber puesto solución» cuando desarrollaron el plan de infraestructuras. En estos momentos, las competencias para abordar este problema afectan a varias administraciones –desde el Gobierno central, los municipios afectados, la Delegación del Gobierno de Aragón y la Confederación Hidrográfica del Ebro–.

El malestar entre los empresarios y vecinos es creciente, puesto que es una situación que ya vivieron en 2023 tras una fuerte tormenta. Algunos advierten a OKDIARIO que si hay una tercera vez, sus negocios no podrán soportarlo y se verían abocados a la ruina.

«Estamos 15 personas quitando barro. Es desesperante. Desde que se hizo la autovía el agua no está canalizada y viene como un río hacia nosotros cuando llueve. Hay que tomar medidas, porque un día sucederá una desgracia. Por suerte, ayer aquí no había nadie porque era domingo», explica Sonia, gerente de Ferrymas.

La desolación por parte de Eva, la gerente de Eva Peluches es absoluta. A menos de una semana que comiencen las Fiestas del Pilar, el mayor volumen de ingresos de todo el año podría peligrar. Teme arruinarse y no poder levantar cabeza. Recuerda con amargura las pérdidas económicas que tuvo que enfrentar hace de dos años por la misma situación.

Ella es la heredera de una empresa familiar dedicada a los peluches. En este mes se dedica a suministrar este tipo de productos a las ferias ambulantes que se instalaran en Zaragoza. «Son muchas facturas que pagar y no se pagan solas. Es la segunda vez que pasa y es increíble que no se haya puesto solución. Es totalmente imposible que podamos aguantar una tercera vez», lamenta.

Entre los afectados también se encuentra el empresario de Pickeball, el mayor club de Aragón de esta nueva disciplina deportiva que abrió sus puertas hace sólo un mes.

Aragón, Emergencias y Bulos

Tras la tragedia de la DANA del pasado noviembre en Valencia, desde el Gobierno de Aragón advierten que las emergencias se están politizando. Además este fin de semana, el Servicio de Emergencias de la comunidad tuvo que desmentir varios bulos que se propagaron a través de redes sociales sobre la cancelación de clases escolares.

Desde el Servicio de Emergencias ruegan a la población que sólo difundan información proveniente de los canales oficiales. «No estamos para desmentir bulos, sino para salvar vidas», señalan a OKDIARIO.

Por su parte, el Gobierno de Aragón ha anunciado que aprobará medidas urgentes de ayuda a estos municipios afectados. La decisión se ha tomado en la reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cepo) que ha tenido lugar esta mañana, presidida por el jefe del Ejecutivo, Jorge Azcón, que ha estado acompañado por el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, y la titular de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín. Las máquinas del Gobierno de Aragón trabajan desde el primer momento para retirar el lodo.

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, se ha desplazado a la zona afectada en mayor medida por la tormenta que ayer tarde provocó inundaciones en diferentes municipios de la ribera del Huerva.

Tras visitar el puesto de mando avanzado ubicado entre Cuarte de Huerva y Cadrete, López se ha reunido con el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza y los alcaldes de las localidades afectadas en este último ayuntamiento, donde ha podido hacer inventario de los principales daños, que se han producido en mayor medida en Cuarte de Huerva, María de Huerva, Santa Fe y Cadrete, como consecuencia del agua conducida por los barrancos y la crecida del río Huerva.

En este sentido, López ha remarcado que el Gobierno de Aragón está aportando un dispositivo formado por 150 personas, seis autobombas y maquinaria pesada de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras para acelerar la limpieza de calles y viales que han quedado cubiertos por el barro y la grava arrastrada por el agua.