Cuánto es la mayoría absoluta en las elecciones de Aragón 2026

En las elecciones de Aragón 2026, para poder gobernar con independencia dentro del Parlamento autonómico es necesario alcanzar 34 escaños, es decir, más de la mitad de los 67 diputados que componen las Cortes de Aragón.

Este umbral se establece así porque el Parlamento aragonés está formado por 67 representantes elegidos en las tres provincias de la comunidad mediante un sistema proporcional, y la mitad más uno de esos escaños es lo que tradicionalmente se considera mayoría absoluta.

En las elecciones autonómicas anteriores, celebradas en mayo de 2023, ningún partido consiguió alcanzar ese número de escaños por sí solo. El Partido Popular (PP) fue la fuerza más votada con 28 diputados, seguido del PSOE con 23 y Vox con 7, entre otros partidos con menor representación.

Esa falta de escaños suficientes obligó a las distintas formaciones a negociar para poder formar gobierno, ya que sin llegar a los 34 escaños ningún grupo puede gobernar en solitario.

Este contexto cobra especial relevancia en las elecciones autonómicas de Aragón de 2026, celebradas el 8 de febrero, donde de nuevo el objetivo de los partidos es acercarse o superar esa cifra clave de 34 escaños para poder liderar la comunidad con mayor estabilidad o, en su defecto, buscar alianzas que permitan formar un gobierno de coalición.