Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas en toda la provincia de Zaragoza. Se prevé un ligero ascenso de las temperaturas mínimas en la mitad norte, mientras que las máximas experimentarán un ligero descenso. El viento será flojo, variando de dirección. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Zaragoza se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul claro que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que rondan los 7 grados al amanecer, la sensación térmica se mantendrá fresca, aunque se espera que el termómetro alcance los 21 grados por la tarde. El viento soplará de manera suave desde el sureste, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, lo que aportará un ligero frescor al ambiente.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza, iluminando la ciudad hasta la puesta del sol a las 18:48. La humedad, que se mantendrá en niveles moderados, hará que el ambiente se sienta un poco cargado, pero no hay riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Así que, si tienes planes, ¡aprovéchalos!

Calatayud: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 3 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, el cielo se tornará más nublado y la probabilidad de lluvia se incrementará, aunque por el momento se mantiene en calma.

La tarde traerá consigo un notable contraste, con temperaturas que alcanzarán los 22 grados, pero la sensación térmica podría ser engañosa debido a la humedad que superará el 75%. Las ráfagas de viento podrían superar los 30 km/h, lo que añade un toque de agitación al ambiente. Es recomendable llevar paraguas y no olvidar la bufanda, ya que la inestabilidad puede sorprender en cualquier momento.

Tarazona: cielo despejado y brisa suave

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 20 grados. La brisa será suave, con vientos del noreste que aportarán una sensación agradable a lo largo del día, sin riesgo de lluvia.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente tranquilo invita a salir y aprovechar el buen tiempo. Un momento perfecto para relajarse y disfrutar de la ciudad.