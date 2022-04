El cronómetro de las elecciones andaluzas se ha puesto en funcionamiento. Será el próximo 19 de junio cuando los andaluces vuelvan a las urnas, sin saber hasta ahora si será, efectivamente, Macarena Olona la candidata de Vox. La formación de Santiago Abascal apura los plazos ante las dudas que plantean las encuestas, que apuntan a un posible Gobierno en solitario de Juanma Moreno. Vox teme enviar a un activo muy valorado en el partido como es Olona a un destino en el que resulte intrascendente, como el de la bancada de la oposición andaluza.

Vox buscará en junio entrar en su segundo Gobierno regional, tras el de Castilla y León. Pero a diferencia de lo ocurrido con la candidatura de Juan García-Gallardo, las opciones en Andalucía están mucho más apuradas. O al menos, así lo ven de forma interna en la formación, donde aún no se ha calibrado de forma fiable el efecto que puede tener entre el electorado la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP.

Es por ello, admiten fuentes bien situadas de la formación que dirige Santiago Abascal, que aún no se ha confirmado la candidatura de Macarena Olona en Andalucía. En el partido explican así: «Si Macarena va a Andalucía y al final no entramos en el Gobierno, lo que no haremos es lo que han hecho otros partidos, no vamos a quitar al candidato para dejar a un sustituto. Si Olona va a Andalucía, no habrá marcha atrás».

Esa posibilidad es peligrosa para la formación, ya que Olona está considerada como uno de los activos políticos más valiosos del momento en el Congreso de los Diputados. De hecho, gran parte de las iniciativas parlamentarias y del trabajo de control al Gobierno que realiza Vox en la Cámara Baja pasan por las manos de Olona.

«Macarena está preparada para gestionar, para gobernar. Si va y no entra en el Gobierno, sería desperdiciar uno de los mayores azotes que el partido tiene contra el Pedro Sánchez en Madrid», explican estas fuentes. Las encuestas actuales, así como los trackings internos que maneja el partido, no son concluyentes. Por ello, la confirmación de Olona se mantiene en suspenso hasta conocer con exactitud las posibilidades electorales que tiene la formación. En lo personal, dicen, «a Olona le apasiona el reto de las andaluzas». La ley marca que deberá hacerlo, como muy tarde, el 15 de mayo, así que aún hay margen de maniobra.

Vox casi duplica resultados

Según la encuesta electoral que ha publicado este martes OKDIARIO, elaborada por Data 10, Vox pasaría de los 12 escaños actuales a tener 22. Un resultado muy positivo para la formación, que prácticamente le llevaría a doblar su representación actual.

Sin embargo, las cifras siguen sin reflejar un escenario claro donde el apoyo explícito de Vox a la investidura -y no una simple abstención- sea clave para que Moreno Bonilla vuelva a ser presidente. En la formación de Abascal lo tiene claro: «El apoyo a Moreno Bonilla no será gratis ni siquiera en forma de abstención. Pero si el PP necesita de al menos un voto afirmativo de Vox para gobernar, reclamaremos un trato igual al que se le ha dado a Ciudadanos».

Es decir, siguiendo la lógica aplicada ya por Vox en Castilla y León, a mismos resultados, igual trato: entrar a formar parte del Gobierno. Vox reclamó a Alfonso Fernández Mañueco acceder al Ejecutivo regional en los mismos términos que el PP le ofreció en su día a Ciudadanos. Y así se confirmó, finalmente, con la vicepresidencia para García-Gallardo y tres consejerías para los de Abascal.

Un PP al alza

Pero las dudas están en la fortaleza del PP. Esa encuesta de OKDIARIO refleja que el actual presidente de la Junta de Andalucía parte como el gran favorito para ganar las elecciones del próximo 19 de junio. El Partido Popular capitaliza la buena marcha que Andalucía ha experimentado durante los últimos tres años y medio bajo su Gobierno y está en condiciones de protagonizar un subidón en las urnas, convirtiéndose en la fuerza más votada de la región al pasar de 26 a 45 escaños.

Con esa aritmética, a Moreno Bonilla sólo le haría falta la abstención de Vox para formar Gobierno en solitario al sumar más votos que la suma de todas las izquierdas, lo que le garantizaría una mayoría simple en la investidura.

De confirmarse unos resultados así, el Partido Popular se convertiría en la primera fuerza política en Andalucía, algo que sólo ha sucedido en una ocasión en el pasado, cuando Javier Arenas ganó las elecciones de 2012, pero sin una mayoría suficiente para formar Gobierno.