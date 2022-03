Juan García-Gallardo (Burgos, 1991), líder de Vox en Castilla y León y, casi con toda probabilidad, próximo vicepresidente del Gobierno regional, explica a OKDIARIO cuáles serán las prioridades de la formación presidida por Santiago Abascal ante el reto de participar en el primer gobierno de España que alcanza la formación.

PREGUNTA: ¿Qué va a aportar Vox al primer gobierno del que forma parte en toda España?

RESPUESTA: Vox va a aportar nuevas ideas, aporta un programa distinto al del anterior Gobierno autonómico, y va a aportar gente muy solvente, con capacidad de gestión.

P: Una coalición implica cesiones… ¿Vamos a ver a un Vox más pragmático a la hora de ejercer el día a día de un Gobierno regional?

R: Vox no tiene que convertirse en un partido pragmático, porque ya lo es. Tiene una agenda, que es la Agenda España, elaborada por gente del partido expertos en cada materia, que son medidas perfectamente aplicables. Ahora va a ser la primera vez en que la gente va a ver cómo gestiona Vox un Gobierno regional.

P: ¿Cuales son los objetivos que se ha marcado Vox para los 100 primeros días de Gobierno?

R: Hemos usado un lema muy descriptivo: siembra. Después de sembrar va el cultivo, y luego, la cosecha. Ya dijimos en campaña que no iba a haber cambios inmediatos en muchas cuestiones. El campo, nosotros entendemos que ha estado abandonado mucho tiempo, la industria no ha estado suficientemente protegida… y eso no vamos a poder revertirlo de la noche a la mañana. Igual que el invierno demográfico, otro de los temas que hemos tratado en campaña. No me gustaría medirlo en 100 días. Nosotros hemos venido a cambiar el cortoplacismo. No queremos saber lo que ha hecho este señor en 100 días, sino cómo me recuerda la siguiente generación.

P: ¿Ha marcado Vox alguna línea roja que pueda suponer la disolución del pacto de Gobierno?

R: La línea roja que marcamos desde la negociación previa a la conformación de Gobierno, que todavía no está cerrada del todo, fue que no íbamos a ser ni más ni menos que otra formación. Hay gente que nos quiere deshumanizar, que nos quiere quitar el derecho a existir como formación política, y nosotros reivindicamos que nuestros votantes valen exactamente igual que los del resto de formaciones.

P: Vox ya ha dicho en campaña que el campo es una prioridad. ¿La Consejería de Agricultura es objetivo irrenunciable? ¿Qué otras son especialmente interesantes para las políticas de Vox?

R: El campo no es sólo la Consejería de Agricultura, el campo es también materia impositiva, le afectan las medidas de fomento para tener vertebrada la comunidad, que haya buenos servicios educativos y sanitarios… Agricultura es una de las grandes candidatas porque es una de nuestras prioridades, pero todo eso está aún por ver. Pero no es, desde luego, una línea roja irrenunciable.

P: ¿Hay mucho por deshacer en materia de Memoria Histórica en la comunidad?

R: Lo que hemos pactado con el PP es que íbamos a combatir a todo aquel que utilizara la historia para dividir a los españoles. A los ciudadanos de Castilla y León. Hay un decreto de Memoria Histórica que victimiza a una parte de la historia, en los años 30 y de la Guerra Civil en adelante hasta los años 70-80. No queremos que se juzgue la historia con un sesgo ideológico, está para que la analicen los historiadores. Nosotros vamos a evitar que se emplee una versión de la historia para enfrentar a unos españoles con otros.

P: ¿Y el pin parental y el adoctrinamiento en las aulas?

R: Sabemos que hay muchas actividades extraescolares, incluso profesores que han estado impartiendo asignaturas de Memoria Histórica y otras de Educación Sexual a edades de 4º de Primaria, una edad que nosotros vemos francamente impropia.

P: ¿Cómo valora el papel actual de los sindicatos tradicionales?

R: No todos son igual. El sindicato Solidaridad sale a la calle este sábado 19 para decir, de una vez, que hay que tomar medidas. Como ocurre en otros países como Polonia, que está quitando impuestos a productos básicos. El Gobierno debe reaccionar a esta situación, que la sufren siempre los más débiles, los trabajadores, y no la clase más pudiente, los políticos.

P: A los sindicatos les duplican las subvenciones.

R: Esas subvenciones generan unos incentivos perversos, que es tener a unos sindicatos bien alimentados para evitar sus protestas frente al Gobierno cuando no toman decisiones correctas. En nuestro pacto de Gobierno hablamos de reducir ese gasto, que consideramos superfluo y que no va destinado a sostener la actividad sindical, sino a mantener apesebrados.