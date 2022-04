Juanma Moreno, presidente de Andalucía, ha estado este domingo en la procesión de la Virgen de la Cabeza que se está celebrando en Sierra Morena, en Jaén, donde ha sido recibido como si fuera un futbolista de élite. De hecho, a la hora de coger su coche y dirigirse a Sevilla, apenas podía avanzar debido a que la gente quería acercarse a él para pedirle una foto o agradecerle su buen hacer en San Telmo.

«Eres el mejor», le gritaban mientras le pedían una fotografía. Por el otro costado del coche, otra mujer le espeta: «Me encanta como hablas, qué bien hablas». Juanma Moreno sólo agradecía las buenas palabras, que no cesaban. «¡Con dos cojones!», gritaba otro lugareño. «¡Gracias presidente!», gritaban otras mujeres.

Vuestro cariño es un estímulo y no se olvida. Gracias a todos los andujareños, romeros, cofrades y peregrinos por la hospitalidad de hoy durante la procesión de la Morenita. A nuestras tradiciones hay que mimarlas. Sigamos cuidándolas entre todos. pic.twitter.com/9iJBE4L5yM — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) April 24, 2022

Juanma Moreno ha querido agradecer a través de las redes sociales estas muestras de apoyo. «Vuestro cariño es un estímulo y no se olvida. Gracias a todos los andujareños, romeros, cofrades y peregrinos por la hospitalidad de hoy durante la procesión de la Morenita. A nuestras tradiciones hay que mimarlas. Sigamos cuidándolas entre todos», ha expresado el presidente andaluz.

«Día de emoción»

«Día de emoción, de reencuentro», ha calificado el presidente en su perfil durante su visita a esta procesión, donde ha señalado que «romeros, cofrades y devotos volvemos a Sierra Morena para reunirnos con la Virgen de la Cabeza».

«Son nuestras tradiciones y los andaluces estamos orgullosos de ellas», ha concluido su mensaje. Asimismo, en declaraciones a Canal Sur Televisión, el presidente ha indicado que «es una alegría volver a recuperar en Andalucía una romería tan importante», con «la bulla, la alegría y entusiasmo que sólo sabemos hacer aquí». Tras esto, ha celebrado «la normalidad» tras la pandemia, pero haciendo hincapié en la importancia de la «precaución».

«Esta romería es una de las más bonitas del mundo. Las previsiones meteorológicas no eran del todo buenas, pero el ambiente es magnífico», ha manifestado.

Preguntado sobre qué le diría a aquellos que no conocen o no han visitado esta procesión y peregrinación, Moreno ha indicado que les diría que «esto es único». «Lo que se siente aquí, lo que se ve aquí es único e irrepetible en la vida. No dejen pasar este día que es entrañable y un punto de encuentro», ha concluido.