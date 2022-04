Todavía no están anunciadas las elecciones en Andalucía, pero no hay mejor barómetro que la calle. Y las calles andaluzas no dejan de ‘hablar’, con constantes aplausos y ovaciones a un Juanma Moreno (PP), presidente andaluz, que siempre se muestra agradecido.

«Es un orgullo ser vuestro presidente. Muchas gracias por la acogida a los vecinos de Adra. Era posible ayudar a mejorar la localidad y lo vamos a seguir demostrando con hechos», ha señalado Moreno en redes sociales.

Moreno y Sánchez

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha instado este viernes al presidente del Gobierno a «acelerar con determinación» la llegada del Corredor Mediterráneo a Andalucía por Almería y le ha ofrecido su «colaboración más intensa y más leal» porque la provincia, «motor económico y social» de Andalucía «necesita como el comer mejorar sus conexiones ferroviarias».

«Es un orgullo ser vuestro presidente. Muchas gracias por la acogida a los vecinos de Adra»

«No tiene ningún sentido que, 30 años de inaugurar la Alta Velocidad en Andalucía con el AVE Sevilla-Madrid de que todos nos sentimos muy orgullosos, Almería siga teniendo conexiones por tren más propias de los años 50 o de hace 75 años», ha dicho Moreno.

En el acto de inauguración de las nuevas instalaciones y del nuevo muelle gourmet del puerto de Adra (Almería), el líder del Gobierno andaluz ha remarcado «está decidido a colaborar en todo lo necesario» ya que ha calificado de «fundamental» el «seguir avanzando» en el AVE y «acelerar con determinación» el Corredor Mediterráneo.

Para Moreno, «no puede ser» el «olvido y abandono» al que se ha sometido a una provincia que es «motor económico y social» no solo de Andalucía «sino de España» y ha subrayado que la mejora debe pasar no solo por las conexiones de ámbito nacional sino también con el resto de provincias andaluzas.