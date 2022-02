La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha liderado este lunes un acto público de su partido en el muelle de Nueva York de Sevilla, abarrotado de banderas españolas. La diputada por Granada ha sido recibida con vítores de «¡presidenta, presidenta!» al bajar del autobús de Vox serigrafiado con los rostros de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, exlíderes socialistas de la Junta condenados por corrupción.

Olona, quien presumiblemente liderará la formación en las próximas elecciones en la comunidad, ha reivindicado sus raíces andaluzas y se ha dejado querer por los presentes, aunque no ha despejado aún las dudas sobre su futuro. «Tomaremos la decisión de la candidatura cuando las elecciones están convocadas», ha señalado, aunque el objetivo de la formación es claro: «Queremos la presidencia, no la vicepresidencia».

Ante la insistencia de los centenares de asistentes al acto, que reclamaban dicho anuncio, ha manifestado que «si soy honrada por mi partido con ser la elegida para esa carrera por la Presidencia, lo que tendréis es un Gobierno con corazón español».

La portavoz adjunta de Vox en el Congreso ha estado acompañada por el presidente de Vox Sevilla, Javier Cortés, y el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, quien la ha definido como «el cañón más potente de la artillería política en España».

Olona se ha desmarcado del Día de Andalucía y ha reivindicado la Toma de Granada de 1492 como fecha idónea para conmemorar dicha festividad, «el día en que triunfaron nuestros valores cristianos».

Marea verde

La diputada ha recalcado que su formación está preparada de cara a las elecciones autónomicas en Andalucía, que se van a convocar en este año 2022, porque cuenta «con el mejor proyecto, que es España; por eso es indiferente quién sea el candidato».

«Nuestro tiempo ha llegado. El objetivo no es la vicepresidencia; queremos la presidencia. Llegaremos a San Telmo -sede del Gobierno andaluz- y mostraremos desde aquí que es posible un gobierno diferente y exigir a los mangantes que devuelvan lo robado. Españoles de Andalucía, andaluces de España, nuestro contador se ha puesto en marcha», ha apuntado Olona.

En cuanto a las elecciones de Castilla y León, donde Vox obtuvo 13 procuradores, Olona ha señalado que «sobre esa ola nos subimos nosotros porque será el primer sitio donde asumiremos la vicepresidencia de una comunidad autónoma». «Será sobre Andalucía donde se construirá un primer Gobierno de España con Santiago Abascal como presidente. Somos el único partido que dice alto y claro que la igualdad entre españoles es lo contrario a lo que han venido haciendo en el Estado de las Autonomías, creando ciudadanos de primera y de segunda clase y, en el caso de Andalucía, de tercera».

Olona ha hablado del «acoso racista» sufrido desde que hace justo un año se le preguntó en una entrevista si iba a ser la candidata a la Junta de Andalucía. «Un acoso similar al que viví en el País Vasco cuando trabajaba allí por no saber euskera. Me han querido negar el derecho como hija y nieta de inmigrante a ser andaluza. Pues no me siento forastera: ésta es mi tierra», ha subrayado.

La dirigente de Vox también se ha referido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de quien ha dicho que «sigue escondido y temeroso» sin convocar elecciones. «Tengo un mensaje para él: no vas a poder estar escondido para siempre, la marea verde ha llegado y llegará para teñir de verde el parlamento de Andalucía», ha vaticinado.

Día de Andalucía

En relación al Día de Andalucía, Olona ha insistido en la idea de que hace 42 años «los andaluces fuimos llamados a decidir nuestro futuro, un futuro de prosperidad, o eso nos prometieron» y que cuatro décadas después, «fuimos engañados. Nadie nos dijo que ese 28 de febrero Andalucía dejaría de decidir sobre su destino».

En Andalucía, «desde ese momento, se creó una red clientelar socialista que robó a manos llenas nuestro dinero, con dos presidentes condenados por la Audiencia. Sólo la irrupción de Vox puso fin a la corrupción y la ‘tiranía roja’. El PP por sí solo nunca fue capaz».

«Este 28F no nos representa y nadie nos debe decir que somos andaluces de segunda por ello. Hay una carrera por ver quién es más andaluz entre los partidos políticos y nosotros lo decimos claro: no entendemos Andalucía sin España y sin una Andalucía que empuje como el motor de España», ha valorado.

Por último, Olona ha lanzado duras críticas a los dos grandes sindicatos -UGT y CCOO- a los que ha calificado de «sindicatos de clase y auténticos vendeobreros», al tiempo que se ha comprometido a «cortar» todas las subvenciones que «mantienen vivas» a estas organizaciones. «Tendrán que vivir de las cuotas de los afiliados», ha advertido.

«Son las plataformas de la ministra comunista -en alusión a Yolanda Díaz (Unidas Podemos)-, que esta semana estará en Sevilla vendiendo su reforma laboral, que está robando a los trabajadores y que salió adelante por un error -en la votación- del PP. Julio Anguita se avergonzaría de esta izquierda caviar», ha sentenciado.