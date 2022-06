Teresa Rodríguez confía en «enterrar el hacha de guerra» con Podemos para poder «plantar cara» a PP y Vox

La líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha confiado este martes en que las formaciones a la izquierda del PSOE-A acaben enterrando «el hacha de guerra» a lo largo de la próxima legislatura a fin de poder «plantar cara a las derechas» en la comunidad.

No obstante, la parlamentaria electa por Cádiz no parece estar dispuesta aún a fumar la pipa de la paz ya que ha vuelto a cargar contra Podemos e IU -integradas ambas en la coalición Por Andalucía- por los ataques contra ella. «Esa dinámica que tienen constantemente de buscar el enemigo interno va a acabar haciéndole daño a ellos también», ha advertido.

Al respecto, Teresa Rodríguez ha aconsejado a Inmaculada Nieto (IU) «estar más atenta en resolver los problemas que tiene ahora mismo en el seno de la coalición que ha podido presentar a estas elecciones» que «en seguir agrediéndonos a nosotros». Y es que Adelante Andalucía ha sufrido «dos años de agresiones continuas, desde la propia expulsión» del grupo parlamentario «hasta la reforma del Reglamento» de la Cámara «para que no pudiéramos decir ni ‘mu’ en el Pleno».

Además, la política gaditana ha criticado que desde Por Andalucía se hayan «preocupado muy mucho durante toda la campaña electoral de que no tuviéramos fondos» para desarrollar la misma, por lo que la han tenido que afrontar «sin un euro de dinero público». Sin olvidar también que han «intentado» que Adelante Andalucía no tuviera «entrada en los medios de comunicación», tratando de excluirla de los debates. «Han conseguido que no estuviéramos en el día a día de los medios públicos y que nos coláramos in extremis en los dos debates» a seis, ha lamentado.

El «sofocón» de Podemos

Teresa Rodríguez se ha manifestado en estos términos en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, en la que se mostrado confiada en que, conforme avance la nueva legislatura y a la coalición Por Andalucía se le «pase el sofocón» del resultado electoral, se vaya «encontrando» con la confluencia andalucista que ella lidera «en la labor cotidiana, política y legislativa».

La líder de Adelante ha respondido así a Nieto, que criticaba este lunes el «daño» causado, a su juicio, por la decisión de Teresa Rodríguez de no sumarse al proyecto de IU, Podemos y Más País -entre otros- y optara en cambio por presentarse bajo la marca Adelante Andalucía, que ha acabado logrando dos escaños en las elecciones del 19J.

La parlamentaria electa ha replicado al respecto que «la mejor forma de haber conseguido una candidatura unitaria es no haberla roto hace 20 meses», cuando a instancias de IU y Podemos se promovió la expulsión de nueve parlamentarios -incluida ella misma- del grupo entonces denominado Adelante Andalucía, acusados de un supuesto caso de transfuguismo al haberse desvinculado de Podemos, formación a la que representaban cuando concurrieron a las elecciones de 2018.

«En aquel momento nos echaron del grupo parlamentario porque no eran capaces de entender que un espacio plural necesitaba respetar posiciones distintas, matices diferentes que permitían en aquel momento la convivencia en el grupo de 17 diputados que teníamos, pero que no eran capaces de tolerar», ha denunciado Teresa Rodríguez en referencia a los partidos que ahora se sitúan bajo la marca de Unidas Podemos por Andalucía.

La política gaditana ha subrayado que Adelante ha logrado dos diputados en el Parlamento andaluz que se constituirá el 14 de julio y es «un espacio político nuevo, identificado con el andalucismo de izquierdas que no tiene ni quiere tener referencias a nivel estatal, y que quiere echar a andar un proyecto en un momento en el que los fondos de recuperación se van a distribuir de forma injusta para los territorios más industrializados como Andalucía».

Rodríguez ha augurado que en el ámbito de las fuerzas a la izquierda del PSOE-A encontrarán «nuevos espacios de encuentro para hacer oposición» al que será reelegido presidente de la Junta, Juanma Moreno, «que es lo que toca ahora, identificar situaciones que se puedan dar de privatización de la sanidad o la educación, y agresiones al medio ambiente, que son las cosas en las que tenemos que atar en corto al PP dentro de nuestras posibilidades», ha abundado.

Resultados «muy negativos»

Sobre los resultados de los comicios andaluces del domingo, Teresa Rodríguez ha manifestado que han sido «muy negativos» para la izquierda de la izquierda, y aunque ha añadido que «habrá que esperar a las encuestas postelectorales para identificar la motivación de los votantes», ha señalado que tiene la «impresión», por lo que ha percibido «en la calle», de que «el miedo ha sido un factor muy determinante», de forma que «ha habido mucha gente ha votado por miedo a la extrema derecha, y el voto refugio a ese miedo ha sido al PP».

En opinión de la líder de Adelante, Juanma Moreno «ha sido capaz de proyectarse como un líder moderado con un lenguaje muy similar al de los sectores más moderados del PSOE que se quedaron en casa sin votar en 2018 -en las anteriores elecciones andaluzas-«, y se «aventuraría a decir que aquel millón de votos que perdió la izquierda en la anterior convocatoria» electoral «y se quedó en la abstención, hoy han ido a votar al candidato del PP».

A eso habría que sumar «un número importante de personas que ha considerado ahora que lo prioritario era evitar tener a Macarena Olona -candidata de Vox a la Junta- de vicepresidenta» del Gobierno andaluz, ha agregado.

Teresa Rodríguez ha considerado que todo ello evidencia que por parte de las fuerzas de izquierda no han sido «capaces de desenmascar al PP en Andalucía», de trasladar a la ciudadanía que el Gobierno de Moreno «está incrementando los presupuestos en la sanidad privada», que «detrás del discurso de la ‘Revolución Verde’ está el PP que sólo quiere secar a Andalucía, que sólo apuesta por la agricultura en superintensivo y el turismo ‘low cost’», y que el PP «cierra líneas» de la educación pública y «abre universidades privadas mientras rebaja los impuestos de las grandes fortunas».

«Hemos estado entretenidos con otras cosas que no eran útiles para la ciudadanía, como nuestras propias disputas», ha lamentado en relación a las fuerzas de izquierda y antes de realizar un llamamiento a que «cerremos ya ese capítulo», porque «acusarnos entre nosotros no es muy útil ahora mismo, y a partir de ahora colaboremos para desenmascar a este PP que está muy crecido en Andalucía, pero que no es diferente del PP de (Isabel) Díaz Ayuso más allá del estilo comunicativo», y hay que estar «muy atentos de que los servicios públicos en Andalucía no se toquen e incluso mejoren, de la mano de la sociedad civil».

El «hacha de guerra»

A la pregunta de si prevé que «se cicatricen las heridas» en el espacio político a la izquierda del PSOE-A, ha respondido que cree y espera «que sí, que conforme se inicie la legislatura y haya que plantar cara a las derechas, y hacerlo con una alternativa deseable y con propuestas interesantes, el hacha de guerra se enterrará».

«Imagino que hay gente que prefiere no asumir el fracaso propio por la vía de echarle la culpa a otros», algo «muy humano», ha añadido la portavoz de Adelante antes de expresar su confianza en que, «cuando pase ese sofocón, que se le pasará a Inmaculada Nieto y a Por Andalucía, seguramente en la labor cotidiana, política y legislativa nos iremos encontrando».

En todo caso, Teresa Rodríguez ha querido dejar claro que desde Adelante no van a «esperar a nadie para construir esa voz andaluza que defienda los intereses de Andalucía frente al Gobierno central aunque lo gobierne la izquierda, y frente al Gobierno andaluz aunque lo gobiernen las derechas».

«Vamos a poner en valor los intereses de esta tierra para el nuevo periodo que se abre desde un andalucismo político que tiene futuro», y que «se seguirá presentando a las elecciones municipales y generales», ha agregado la portavoz de Adelante antes de zanjar que desde esta formación no van a «pedir perdón» ni a «renunciar a la bandera que hemos levantado de la defensa de las mayorías sociales de Andalucía».