La Junta Electoral de Andalucía se ha pronunciado este viernes sobre el conflicto que arrastran las izquierdas andaluzas desde hace tiempo, concretamente Podemos, IU y Teresa Rodríguez… Y ha dado la razón a Podemos e IU. La coalición de Rodríguez (Adelante Andalucía) y la podemita (Por Andalucía, en la que no está Podemos por entregar tarde la documentación) reclamaban parte de la subvención electoral. Finalmente, la Junta Electoral ha decidido que serán los podemitas quienes recibirán el anticipo de la citada subvención, que se otorga para sufragar los gastos de la campaña electoral. Teresa Rodríguez y su Adelante Andalucía se quedan así sin financiación pública y, además, sin presencia en los espacios públicos en periodo de campaña.

Podemos, fuera de las elecciones de Andalucía por su humillante desastre burocrático, se ha vengado de su ex líder, Teresa Rodríguez, con quien arrastran un conflicto desde su salida, hace ya más de dos años. Sin embargo, lo cierto es que Podemos, al no tener representación en las elecciones del 19 de junio, tampoco podrá recibir subvenciones públicas. No así la coalición en la que se mantiene, aunque sea de manera extraoficial.

Adelante Andalucía, recuerden, nació como una coalición entre Podemos, IU y partidos andalucistas, entre los que se encontraba Anticapitalistas, formación que ya lideraba Teresa Rodríguez tras anunciar, en febrero de 2020, que dejaba Podemos. Recuerden también que tanto Rodríguez como Podemos trataron de dar una imagen amable de su separación, con un numerito entre Pablo Iglesias y la ya entonces ex líder de Podemos Andalucía. Pero la realidad era muy diferente. Desde aquel momento, además de puñaladas e incluso acusaciones públicas, se han producido distintos conflictos que han tenido que dirimir terceras partes, como por ejemplo la denominación Adelante Andalucía, que se la quedó Teresa Rodríguez. Por ello, la coalición podemita ahora se llama Por Andalucía.