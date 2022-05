Las redes sociales de Podemos Andalucía, de su portavoz, Martina Velarde, y de su candidato, Juan Antonio Delgado, llevan 48 horas en absoluto silencio. Es decir, desde que se hizo público su total ridículo al quedar fuera de las elecciones andaluzas que se celebrarán el próximo 19 de junio. Los afiliados y simpatizantes podemitas han llenado las redes del candidato y de la formación de comentarios exigiendo dos explicaciones: la más evidente, la del ridículo electoral, y la elección de Inmaculada Nieto como cabeza de lista de la coalición que se ha quedado en la estacada.

Desde el pasado 7 de mayo, hace ya dos días, el silencio reina en Podemos Andalucía. Un partido que ha decidido esconderse tras quedar en evidencia por quedar fuera de la coalición de izquierdas en Andalucía. La guerra interna, por otro lado, es evidente, toda vez que las versiones de lo sucedido distan mucho cuando las cuenta el entorno de IU de cuando lo relata el entorno podemita.

«Yo he votado por el candidato Juan Antonio Delgado para que encabece a la formación UP en las elecciones andaluzas. Ahora de repente y sin haberla elegido la gente, irrumpe Inmaculada Nieto. No entiendo nada y me planteo no salir a votar el 19 de junio», señalaba un usuario en redes sociales al que iba a ser el candidato de Podemos, Juan Antonio Delgado.

Sin embargo, los comentarios que más se repiten son aquellos que exigen explicaciones a los líderes podemitas: «A ver, que el tiempo es inexorable y alguno llevaba atrasado el reloj y la junta electoral no espera. A ver si el día de las votaciones alguien llega después de cerrar los colegios diciendo que no le ha dado tiempo para pensar su voto».

«Explicarnos qué está pasando con la Junta Electoral, por favor», decía otro simpatizante podemita a Juan Antonio Delgado.

Sea como fuere, la estrategia de Podemos Andalucía está siendo un absoluto desastre. Primero por llegar tarde y quedarse fuera de las elecciones andaluzas. Segundo por hacer como la avestruz, y esconderse ante sus militantes y simpatizantes.