Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, ha compartido en sus redes sociales un comentario de la periodista Isabel Valdés en el que ataca al famoso streamer El Xokas por contar un «trucazo» para ligar en discotecas. Este «trucazo» no es más que salir de fiesta sin beber para poder ligar con chicas que «estén colocadas», algo que ha sentado muy mal en redes sociales.

«Fuera de coñas, yo cuando salía de joven de farra bebía zumo y me hacía amigo de las camareras. Eso es trucazo. Hay mucha gente así. Yo tengo colegas que no beben y que eran muy así, de ir a ligar con las pibas y que además se divertían mucho llevándose a pibas que estaban colocadas, y él no estaba colocado. Entonces, para él era muy fácil. Porque claro, una tía que generalmente te veía como un cuatro, te ve como un siete, porque está colocada. Igual que tú. A una tía que la ves como un cuatro la ves como un siete. Entonces es mucho más fácil. Entonces, tú estás sereno, mides perfectamente tus palabras, y chupado. En vez de estar babeando y cayéndote contra las columnas. Y él bebía unos zumitos y tal, y a tomar por el culo, de puta madre, salía a ligar, venía con nosotros y se iba con una piba. O sea, de puto pro. Es que, es todo a río revuelto ganancia de pescadores», señalaba el streamer en su canal de Twitch.

Un comentario, que le ha convertido directamente en Trending Topic nacional y que le ha llevado incluso a ser comentado por políticos. La periodista Isabel Valdés, en su post compartido por Teresa Rodríguez, señala: «Este es El Xokas, casi un millón de seguidores, cuenta que tenía amigos que ‘se divertían mucho llevándose a pibas que estaban colocadas’. Ellos salían, no bebían y esperaban a que ellas sí lo hicieran. Para él esto es ‘un trucazo’, ‘de puto pro’. El trucazo es un delito».