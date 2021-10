Teresa Rodríguez, líder de Anticapitalistas y portavoz de Adelante Andalucía, se ha negado este miércoles a responder a OKDIARIO Andalucía en la rueda de prensa del Parlamento autonómico. El motivo de tal veto es, supuestamente, que desde que este periódico acude a las ruedas de prensa ella dice sufrir más amenazas y teme sufrir una agresión.

Este periódico preguntaba a Teresa Rodríguez sobre un comentario en redes sociales de Anticapitalistas este pasado 12 de octubre en el que decían que «La colonización no ha terminado, solo ha mutado»; también cuestionábamos por su presunta defensa de las mujeres y homosexuales cuando tienen de «ejemplo» e «inspiración» al Che Guevara y, por último, por la defensa de los homenajes a etarras que hizo el pasado miércoles Maribel Mora, compañera de partido.

Su respuesta, a grandes rasgos, es que respondernos le genera «un problema porque voy en transporte público». «Si yo cada vez tengo que responder a una pregunta tuya, me temo que según cómo trates esa información me puedan dar un día una cachetada en un medio de transporte», ha sentenciado Rodríguez, que ha continuado diciendo que «es la primera vez en seis años que le digo a alguien que no respondo a una pregunta, pero no voy a responder a tus preguntas porque no quiero que me peguen». «Desde que vienes a preguntar estoy recibiendo amenazas. No por tu culpa, pero sí por tu causa», ha concluido Rodríguez.

Excusas

Según ha señalado, Rodríguez no responde a este periódico porque en una ocasión, cuando Anticapitalistas hizo una brutal campaña en favor de la okupación, este periódico tituló durante unos minutos: «Teresa Rodríguez insta a okupar casas» y lo cambiamos a «Los de Teresa Rodríguez instan a okupar casas». Y es que había sido un retuit de Anticapitalistas, partido que lidera, y no de la propia Rodríguez.

El comentario en cuestión en redes sociales partía de una abogada de okupas en el que aconsejaba okupar casas. Entre otras cosas, el mensaje difundido por los de Rodríguez aseguraba que «cuando la vivienda es un lujo, okupar es un derecho».

Además, explican, «si se usa el inmueble ocupado de manera puntual para reunirse, para dormir unas noches o realizar una actividad sin ánimo de permanecer viviendo allí no es delito». También explica la abogada de okupas que, si la persona o familia que okupa el inmueble está «en estado de necesidad» y la ocupación «es la única vía por la que puede acceder a un techo», no se le debe imponer ninguna pena. «Esto es lo más común», se reafirma.

Por otro lado, Rodríguez ha hecho referencia a una noticia que también publicó este medio, en la que pedían la excarcelación de presos vascos. Cuando este medio consultó, efectivamente se referían a todos los presos, también los etarras. El comentario compartido por miembros del partido: «#SOSPresoakCovid19 Exigimos que se respeten las recomendaciones de salud y #DDHHenPrisión: excarcelaciones, #TerecerGradoEnCasa». Nuestro titular: «Adelante Andalucía se alinea con EH Bildu y pide la excarcelación de los presos vascos».