Adelante Andalucía se niega a condenar homenajes a asesinos. Ángela Aguilera, portavoz de la formación, ha tenido la oportunidad de hacerlo este martes ante la clara pregunta formulada por OKDIARIO Andalucía: «¿Condena Adelante Andalucía los homenajes a etarras?». La respuesta, en definitiva: «Los etarras no existen, los neonazis sí».

Cuando la portavoz de esta formación, liderada por Teresa Rodríguez (Anticapitalistas), ha escuchado la pregunta de este medio, la reacción ha sido la siguiente: «Yo, ¿qué quiere que le diga? ¿que me pronuncie respecto a eso? Pues mire, que cada cual es libre de hacer lo que estime oportuno y, si hay determinadas personas que deciden hacer un homenaje, pues que lo hagan. Estamos en democracia, hay expresión, hay libertad, hay paz y por tanto me parece que es una expresión democrática».

Ángela Aguilera (Adelante Andalucía): «Cada cual es libre de hacer lo que estime oportuno y, si hay determinadas personas que deciden hacer un homenaje, pues que lo hagan».

Como Adelante Andalucía defiende que cada uno es libre de hacer lo que estime oportuno porque «hay libertad y hay paz», le cuestionamos por las manifestaciones de los neonazis en Chueca. «Bueno, si hablamos de una organización que vive para que otros no tengan libertad, evidentemente no me parece democrático», responde Aguilera, a quien le recordamos que ETA también se trata de una organización «que vive para que otros no tengan libertad».

«Entre lo que no existe y lo que existe, me preocupa lo que existe»

«Bueno, ETA en estos momentos no existe. Estamos hablando de un problema real, y un problema real son los neonazis campando en un barrio en el que hay una importante población LGTBi, lo cual nos parece una provocación, y yo sí que considero que las ideologías políticas que pretenden que otras personas no puedan pensar distinto, esas sí me preocupan, porque son antidemocráticas y me parecen una vergüenza para nuestra democracia. Lo otro es un problema que no existe. Y entre lo que no existe y lo que existe, me preocupa lo que existe», concluye la portavoz de Adelante Andalucía.