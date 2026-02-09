El temporal no da tregua a una Andalucía con 11.300 incidencias: el viento y las olas, nuevas amenazas

El temporal que azota Andalucía desde el pasado 27 de enero ha provocado ya 11.274 incidencias, según datos actualizados este lunes, con 254 emergencias registradas sólo en las últimas horas. Los efectos más recientes del río atmosférico incluyen desprendimientos de laderas, grietas en viviendas y 117 carreteras cortadas en toda la comunidad. Y lo peor es que el temporal, aunque dejará menos lluvias, aumentará la velocidad y la fuerza del viento durante los próximos días.

La provincia más afectada sigue siendo Cádiz, con 2.419 incidencias desde que comenzó el episodio, seguida de Sevilla (1.964), Jaén (1.915), Granada (1.547) y Málaga (1.141). Este lunes se registraron nuevos derrumbes y evacuaciones, como en Nívar (Granada), donde unas diez viviendas se vieron afectadas por un deslizamiento, o en Alcalá de los Gazules (Cádiz), donde colapsó una vivienda de dos plantas.

La Dirección General de Tráfico contabiliza 188 vías afectadas, de las cuales 117 están cerradas al tráfico. Solo en Cádiz hay 46 carreteras condicionadas. Para paliar los efectos del temporal, se ha desplegado un operativo que incluye a 230 efectivos de EMA Infoca y a 460 de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con actuaciones en todas las provincias andaluzas.

Pese a que la borrasca Marta comienza a alejarse, la previsión meteorológica mantiene la alerta en varias provincias. Este martes se activan avisos amarillos por lluvia en Grazalema (Cádiz), Cazorla y Segura (Jaén), así como alertas por viento de hasta 90 km/h en Almería, Granada y Jaén. También se prevén olas de hasta tres metros en la costa granadina y almeriense.

La situación sigue siendo especialmente compleja en zonas rurales y de difícil acceso. En Gaucín (Málaga), una veintena de vecinos tiene problemas para entrar y salir de sus casas. Además, continúan los problemas con el suministro de agua en municipios como Zagra (Granada) y Jamilena (Jaén), donde también se ha reportado la caída de un puente sobre el Guadalquivir.

Las consecuencias más graves

Entre las situaciones más críticas provocadas por el temporal durante este lunes, destaca la caída de un puente sobre el río Guadalquivir en Villanueva del Arzobispo (Jaén), que ha dejado incomunicadas varias zonas, aunque sin víctimas. En Ubrique (Cádiz), el derrumbe del techo de una vivienda obligó al desalojo de dos personas, mientras que en otra casa de dos plantas en Alcalá de los Gazules se atendió a un herido tras el colapso del edificio.

También en Nívar (Granada), un desprendimiento de ladera ha afectado gravemente a una decena de viviendas. En Zagra (Granada) y Jamilena (Jaén), se han reportado problemas en el suministro de agua potable, lo que agrava la situación de los vecinos. El aislamiento por caminos intransitables, como ocurre en la Ribera del Genal (Málaga), también está generando dificultades para la asistencia y los desplazamientos básicos.