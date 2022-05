La corrupción socialista en Andalucía quedará al margen de las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio. El presidente del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, ha confirmado este miércoles que la sentencia del caso ERE que ahoga al PSOE-A no se conocerá hasta después de los comicios a fin de evitar interferencias en el proceso electoral.

Lesmes ha afirmado que se respetará la «regla no escrita» por la que el poder judicial no hace públicas sentencias condenatorias en periodos inmediatamente anteriores a elecciones para evitar desestabilizar los resultados con su veredicto.

Cabe recordar que la Sala de lo Penal del Supremo aborda actualmente los recursos interpuestos contra la sentencia de los ERE dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla, y por la que se condenó a una veintena de exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes socialistas José Antonio Griñán (seis años de cárcel) y Manuel Chaves (nueve años de inhabilitación) por un delito continuado de prevaricación.

Sentencia sin «interferir» en el 19J

Lesmes, que ha inaugurado este miércoles en Granada las XX Jornadas de presidentes de Audiencias Provinciales, se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas sobre dicho asunto, tras las vistas celebradas los pasados 4 y 5 mayo en el Supremo.

«Sí se va cumplir» la norma no escrita, ha corroborado el presidente del TS, quien ha recordado que se trata de un asunto «de especial complejidad» que requiere que los magistrados tengan «un proceso de deliberación» que no es sólo respecto al resultado final, sino también respecto a las «muchas incidencias» que han sido planteadas por los abogados.

«Y en todo caso, dada la proximidad de las elecciones en Andalucía hay una regla no escrita en el tribunal que es no hacer públicas sentencias inmediatamente antes de un proceso electoral para no interferir en ningún sentido y se va a respetar aquí también», ha zanjado.