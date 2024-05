El sanchismo destruye al PSOE andaluz: más de 60 socialistas dimiten en Málaga, Sevilla y Jerez

El PSOE de Andalucía (PSOE-A) se descompone. En lo que va de año el socialismo andaluz suma 61 dimisiones entre Sevilla, Málaga y Jerez de la Frontera. La falta de autocrítica y de liderazgo de Juan Espadas, secretario general del PSOE-A, y su sumisión al sanchismo están acabando con un socialismo andaluz cansado de ver cómo su líder defiende más a Pedro Sánchez que a los andaluces. Así, el PSOE de Utrera (Sevilla) suma ocho dimisiones, el PSOE de Málaga cuatro, el PSOE de Vélez 22 y el PSOE de Jerez de la Frontera 27.

La mayoría de los socialistas que han dimitido se quejan de que, pese a los batacazos electorales en las pasadas elecciones municipales, no ha habido cambio alguno en el liderazgo de estas agrupaciones. Curiosamente, todos los secretarios generales de todas las agrupaciones socialistas que están sufriendo una avalancha de dimisiones mostraron su apoyo y dieron su aval a Juan Espadas en las primarias del PSOE-A de 2021, en las que derrotó a Susana Díaz.

Ocho en Utrera

Ocho miembros de la Comisión Ejecutiva Local de la agrupación socialista de Utrera (Sevilla) han renunciado a sus puestos este mismo jueves. El motivo fundamental es que José María Villalobos, líder del PSOE de Utrera, no ha abierto el debate tras el batacazo electoral de las pasadas elecciones municipales, donde perdió la Alcaldía en favor de Francisco Jiménez, del PP. Para entender que el PSOE andaluz de Juan Espadas no haya tampoco querido abrir el debate, cabe recordar que José María Villalobos dio su aval en las primarias del PSOE-A de 2021 a Juan Espadas.

Y es que en el PSOE de Utrera todo estalló cuando su líder, José María Villalobos, elevó a la asamblea de la agrupación socialista utrerana una propuesta de remodelación de la Comisión Ejecutiva Local, con el objetivo de incorporar a seis nuevos miembros. Villalobos lo vendía como «un impulso a la agrupación» de cara a las elecciones municipales de 2027, pero muchos militantes y varios miembros de la propia Ejecutiva entendían que habría que había que abrir un debate sobre el liderazgo de la agrupación tras el batacazo electoral del año pasado.

Sin escuchar las críticas, José María Villalobos siguió adelante con la asamblea, abriendo un cisma en el partido. La reforma se llevó a cabo gracias a los 44 votos a favor y 41 en contra en la Comisión Ejecutiva Local. Tras esta imposición, ocho miembros de la Ejecutiva han decidido presentar su dimisión, alegando que tras el batacazo electoral Villalobos ha preferido mantener «una línea continuista sin abrir el debate de las responsabilidades políticas de la derrota».

Para los afiliados contrarios a esta maniobra, el secretario general de la agrupación «rechaza el entendimiento con la práctica mitad de su grupo» y «no asume responsabilidades políticas ni tras los resultados electorales» ni ante las posiciones de estos afiliados.

Cuatro en Málaga

Beatriz Rubiño, secretaria de Formación del PSOE de Málaga, dimitía este pasado miércoles de la Ejecutiva Provincial porque no quería formar parte de un proyecto que «está demostrando una flagrante desconexión con la militancia y la sociedad». También criticó «la falta de comunicación y transparencia» y la «falta de autocrítica y reflexión» ante los resultados electorales, en lo que era un claro dardo a Juan Espadas.

La ex parlamentaria andaluza ya había solicitado al partido hace tiempo, mediante un escrito, que su nombre no apareciera vinculado a ningún tipo de acción llevada a cabo en los últimos meses por el PSOE de Málaga.

Cabe destacar que Beatriz Rubiño no es la única marcha en la Ejecutiva del PSOE malagueño, toda vez que también han dejado sus cargos Fuensanta Lima, ex diputada y ex senadora; Cristóbal Moreno, secretario general del PSOE de Villanueva del Trabuco; y Gemma Ruiz, portavoz socialista en Cortes de la Frontera.

22 en Vélez

El PSOE de Vélez-Málaga anunció hace días la creación de una comisión gestora en su agrupación tras la dimisión de 22 miembros de su Comisión Ejecutiva Municipal. El motivo de estas dimisiones, según ha señalado uno de ellos, pasa también por la disconformidad con el hecho de que Antonio Moreno Ferrer siguiera como secretario general a pesar de los malos resultados cosechados en los últimos comicios municipales. Para entender que Juan Espadas no haya tomado cartas en el asunto, otra vez, cabe recordar que Antonio Moreno Ferrar también le avaló en las primarias del PSOE-A.

Mi apoyo en estas primarias del PSOE de Andalucía es para @JuanEspadasSVQ. Porque se necesita un aire nuevo y frescura. Un proyecto renovado que surja de los pueblos y ciudades. Y porque es un político centrado, moderado y abierto a todos. Un hombre de bien. #ElCambioParaGobernar pic.twitter.com/zOlKWv5bE2 — Antonio Moreno Ferrer (@MFalcalde) May 25, 2021

Entre las 22 renuncias del PSOE de Vélez-Málaga está la del portavoz municipal y senador Víctor González; la del gerente de la Fundación Cueva de Nerja, José María Domínguez; o la de la ex alcaldesa, María Salomé Arroyo. El propio González explicó que se trataba de una «decisión colectiva» de este grupo que quiere que se abra el proceso para la regeneración en la agrupación socialista de Velez-Málaga.

27 en Jerez

El PSOE de Jerez de la Frontera (Cádiz) acumula un total de 27 dimisiones entre los miembros de su Comisión Ejecutiva Local, es decir, la mitad de los 54 que hay en total. El hecho de que el propio Juan Espadas sea también portavoz socialista en el Senado le obliga a defender a capa y espada a Sánchez, algo que está sentando muy mal en el socialismo andaluz, que ve al partido autonómico más dependiente de Ferraz que nunca por culpa del sanchismo.

Así, fueron cuatro miembros los primeros en dejar sus cargos en la agrupación socialista jerezana. Sin embargo, la cifra ya alcanza los 27. Y Mamen Sánchez, líder del PSOE de Jerez de la Frontera, también apoyó la candidatura de Espadas en las primarias del PSOE andaluz.

En las pasadas elecciones municipales, el PP de María José García Pelayo logró una mayoría absoluta ante Mamen Sánchez, que ni siquiera ha planteado la opción de dar un paso a un lado. De hecho, ante la cascada de renuncias, el PSOE de Jerez de la Frontera emitió un comunicado reafirmando que Mamen Sánchez seguiría al frente de la secretaría general y reorganizando la agrupación local ante la avalancha de dimisiones.