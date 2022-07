Repullo se hará cargo del PP andaluz en sustitución de Loles López, como avanzó OKDIARIO

Loles López, que como avanzó OKDIARIO Andalucía será la próxima consejera de Igualdad de la Junta de Juanma Moreno, tendrá que dejar su puesto como secretaria general de la formación, toda vez que al ostentar un cargo público no podrá seguir siendo la número dos del partido en la comunidad. En detrimento de López, tal y como avanzó OKDIARIO Andalucía, será Antonio Repullo, el coordinador general del PP andaluz (PP-A), quien tome las riendas del partido en la comunidad.

Repullo es, según ha podido saber este medio, una persona de la total confianza del entorno de Juanma Moreno, que en esta legislatura será la persona que, esta vez sí, escoja a su equipo al 100%. Y no sólo por la no injerencia de otros partidos (debido a la mayoría absoluta), sino también por la no injerencia de Génova, que tiene depositada en Moreno toda la confianza posible tras arrasar en las pasadas elecciones autonómicas del 19 de junio. Y es que, miren ustedes que el señor Moreno es alguien dialogante, pero en el PP tienen claro que es una persona sobradamente preparada para no necesitar consejos desde Génova. Así, la elección de Repullo como su número dos dentro del partido en Andalucía es una decisión completamente de Moreno, cada vez con más peso en el partido.

Repullo

El todavía coordinador general del PP-A, Antonio Repullo, destacó recientemente que la «celeridad» para formar el próximo gobierno de la Junta de Andalucía tendrá como consecuencia «poner en marcha medidas que continúen la transformación y el avance de Andalucía» con un gobierno como el de Juanma Moreno, que es «un gobierno al lado de las personas, que apoya a las familias y que está con los que más le necesitan».

En una rueda de prensa en Córdoba, Repullo ha apuntado que éstas son las líneas de acción del PP andaluz en las que seguirá trabajando el Gobierno de Juanma Moreno y que «están llevando al desarrollo económico y social de nuestra tierra», motivo por el que entiende que las recientes elecciones autonómicas son «un revulsivo para un nuevo impulso» a estas políticas que traen beneficios como la inclusión de 40 proyectos en la unidad aceleradora de empresas de Andalucía.