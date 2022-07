Loles López deja de liderar el PP andaluz y llevará la consejería de Igualdad como avanzó OKDIARIO

La consejería de Igualdad que durante los últimos cuatro años ha liderado Rocío Ruiz (Cs) en Andalucía se mantendrá durante la próxima legislatura de Juanma Moreno y será Loles López, secretaria general del PP Andaluz (PP-A), quien llevará esta cartera, tal y como avanzó en exclusiva OKDIARIO Andalucía. La cartera pasará a llamarse Consejería de Integración Social, Juventud e Igualdad de Oportunidades.

Loles López fue anunciada hace cuatro años como portavoz del Gobierno de Juanma Moreno, sin embargo, a los pocos días el PP reculó con el nombramiento y puso al frente de la portavocía parlamentaria a José Antonio Nieto (que ahora será consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública).

En la anterior legislatura, en el PP andaluz (PP-A) optaron por dar a Loles López la secretaría general de la formación en la comunidad, cargo que tendrá que abandonar al coger las riendas de la cartera autonómica de Igualdad.

«No va a haber un Congreso del PP. El coordinador general puede ejercer la responsabilidad que llevaba a cabo Loles López», ha asegurado Juanma Moreno, que no ha querido desvelar la persona que pasará a liderar al PP-A… Aunque, como también avanzó OKDIARIO Andalucía, todo apunta a que será Repullo quien sustituirá a López en este cometido.

Repullo

Loles López, que como avanzó en exclusiva OKDIARIO Andalucía será la próxima consejera de Igualdad de la Junta de Juanma Moreno, tendrá que dejar su puesto como secretaria general de la formación, toda vez que al ostentar un cargo público no podrá seguir siendo la número dos del partido en la comunidad. En detrimento de López, tal y como ha podido saber este periódico, será Antonio Repullo, hasta ahora coordinador general del PP andaluz (PP-A), el secretario general del PP-A.

Repullo es, según ha podido saber este medio, una persona de la total confianza del entorno de Juanma Moreno, que en esta legislatura será la persona que, esta vez sí, escoja a su equipo al 100%. Y no sólo por la no injerencia de otros partidos (debido a la mayoría absoluta), sino también por la no injerencia de Génova, que tiene depositada en Moreno toda la confianza posible tras arrasar en las pasadas elecciones autonómicas del 19 de junio. Y es que, miren ustedes que el señor Moreno es alguien dialogante, pero en el PP tienen claro que es una persona sobradamente preparada para no necesitar consejos desde Génova. Así, la elección de Repullo como su número dos dentro del partido en Andalucía es una decisión completamente de Moreno, cada vez con más peso en el partido.