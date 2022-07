José Antonio Nieto, quien ha sido portavoz del grupo popular en el Parlamento andaluz durante estos últimos casi cuatro años de legislatura , dejará de ser un hombre fuerte de Juanma Moreno durante esta segunda legislatura. Y es que, según ha podido saber OKDIARIO Andalucía, Nieto fue una imposición de Génova, o mejor dicho de Pablo Casado, a Juanma Moreno.

Basta un simple detalle al alcance de todo el mundo. En enero de 2019, tras saber el PP que podría gobernar Andalucía junto a Ciudadanos (Cs), llegó a anunciar que la portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz sería Loles López. Pasó desapercibido, y poco se dieron cuenta, pero en silencio el PP, por sorpresa, colocó en ese puesto a José Antonio Nieto. Hoy, cuatro años después, conocemos por qué: Génova impuso a Nieto pese a que Juanma Moreno quería a Loles López. Moreno, por aquel entonces, no quiso enfrentarse a Pablo Casado y aceptó pulpo como animal de compañía. En esta segunda legislatura, con una mayoría aplastante y con mucho más peso en Génova, nadie se atreverá desde Madrid a imponer nada a Moreno, mucho menos atado que hace cuatro años.

Así, Moreno pondrá a Loles López, una de las personas en las que más confía, al frente de la consejería de Igualdad. Una muestra más de que, ahora más que nunca, será Moreno quien lleve las riendas al cien por cien de la gestión andaluza, tras casi cuatro años de injerencias (tanto de Cs, con quienes formaba gobierno, como en un PP en el que no tenía el respeto que se ha ganado Moreno tras cuatro años de milagros en la comunidad).

Nieto, recuerden, tuvo un puesto destacado en el comité ejecutivo de Pablo Casado como secretario de Acción Electoral del PP y, además, fue secretario de Estado de Seguridad bajo el gobierno de Mariano Rajoy, entre los años 2016 y 2018, de la mano de Juan Ignacio Zoido. De hecho, como número dos de Zoido tuvo un papel clave en la aplicación del artículo 155 tras el intento de independencia de Cataluña. Sin embargo, no por ello era una persona de confianza de Juanma Moreno. Moreno, insistimos, quería haberle otorgado el cargo de portavoz parlamentaria a Loles López. Pero no pudo ser. O, mejor dicho, Casado no quiso que fuera.

Toni Martín

Toni Martín, hasta ahora vicesecretario general del PP-A y diputado electo por Sevilla, será el nuevo portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz en la XII Legislatura.

Además, Moreno ya avanzó hace días que iba a proponer a la diputada electa por Cádiz, Ana Mestre, para ocupar la vicepresidencia primera de la Mesa del Parlamento; al parlamentario por Huelva Manuel Andrés González, para la secretaría primera, y al diputado por Málaga José Ramón Carmona para la secretaría tercera.

Son anuncios que el presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta ha hecho efectivos y que ya anunció en una atención a medios tras participar en la foto de familia del Grupo Popular ante el Salón de Plenos del Parlamento, apenas una hora antes de que arranque la sesión constitutiva de la XII Legislatura.