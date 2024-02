El PSOE de Melilla pide «paciencia» con las aduanas, cerradas por Marruecos hace más de 2.000 días

La secretaria general del PSOE de Melilla, Gloria Rojas, ha valorado «positivamente» el encuentro de Pedro Sánchez en Rabat (Marruecos) con el rey Mohamed VI y ha pedido este jueves «tranquilidad y paciencia» después de que el presidente del Gobierno haya regresado del país vecino sin una fecha concreta para la apertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla, que llevan cerradas unilateralmente por Marruecos desde el 1 de agosto de 2018, hace ya 2.031 días.

«Soy positiva, las cosas van por buen camino. Sé que todos queremos que las cosas se solucionen ya, pero le pido de verdad a la ciudadanía tranquilidad y paciencia», ha manifestado la socialista a preguntas de la prensa.

Sánchez se marchó este miércoles de Rabat, donde fue recibido en audiencia por el rey Mohamed VI y mantuvo un largo encuentro con el primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, sin haber logrado desatascar la situación con respecto a la aduana de Melilla y sin fijar la apertura de una nueva en Ceuta, tal y como quedó pactado en la hoja de ruta que ambos países fijaron en la Reunión de Alto Nivel (RAN) de 2022.

Y no es un asunto menor: las aduanas supondrían oficializar el comercio entre Ceuta y Melilla y otras localidades marroquíes, lo que en la práctica implicaría un reconocimiento de facto de la españolidad de ambas ciudades por parte de Rabat. Según confirmaron fuentes de la diplomacia marroquí consultadas este miércoles por OKDIARIO, las aduanas no se pondrán en servicio este 2024.

No obstante, la líder del PSOE de Melilla ha salido en defensa del presidente del Gobierno: «Las relaciones con Marruecos antes de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa eran pésimas y estaban rotas. Lo que ha hecho este Gobierno, desde el primer momento, es trabajar y trabajar para restablecer estas relaciones», ha indicado la aún dirigente socialista, que tras Semana Santa abandonará su escaño de diputada en la Asamblea por razones personales.

Tras su visita a Marruecos, donde ya pasó sus vacaciones el pasado verano, Sánchez aseguró que por parte española «está todo listo» para que la aduana comercial de Melilla pueda reabrir y la de Ceuta pueda empezar a funcionar, aunque por parte marroquí aún quedan cuestiones pendientes de resolver, si bien no son obstáculos de carácter político ni jurídico, según recalcó. «Espero que pronto podamos ya tener avances significativos en esta cuestión», confió.

Vox

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox Melilla, Javier Da Costa, ha denunciado este jueves que tanto Ceuta como Melilla «están vendidas a Marruecos» tras los «nulos» resultados del viaje de Sánchez a Rabat. Según ha sostenido, el retraso de casi dos años que acumula Marruecos para cumplir con su compromiso con España de abrir las aduanas se produce porque «la hoja de ruta es asfixiar a Melilla económicamente».

En ese sentido, Da Costa ha criticado que Sánchez acuda a la llamada de Mohamed VI «como quien llama a un perrillo». Según Da Costa, tras la huelga de agricultores en España y el asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate a manos del narco, «Benjamín (sic) VI lo llamó para ir a Marruecos a dar explicaciones». Para concluir, el diputado de Vox Melilla ha puesto que Sánchez luche por defender nuestro país, y ha tildado al presidente del Gobierno como «enemigo de España, como lo es Mohamed».

PP

De su lado, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), no se ha mostrado para nada «sorprendido» por la infructuosa visita porque ya «sabía que lo único que buscaba era hacerse la foto con el rey Mohamed VI».

«Está muy mal por su parte, porque no hace más que engañar, no a mí, no a nosotros, pero sí a parte de la población, a la que tiene engañada desde hace cinco años (en referencia al cierre de la aduana) y nos pretende seguir engañando. Pero tampoco me ha decepcionado ni me ha sorprendido, porque sabemos que es un mentiroso compulsivo. No esperaba nada de la visita del señor Sánchez a Rabat salvo una foto con el rey Mohamed VI y su anuncio de inversiones millonarias en Marruecos» ha apuntado.

En rueda de prensa, la primera autoridad melillense ha denunciado que los gobiernos de ambos países, desde la RAN de hace dos años, «han engañado a todos con las pruebas que se hicieron para la apertura de las aduanas. Resulta hilarante que se pruebe cómo se carga harina en una furgoneta y se pasa por la frontera cuando llevábamos decenas de años haciéndolo».

El popular ha recordado que Marruecos al cierre de la aduana comercial de Melilla en 2018 le siguió el cierre de la frontera el 13 de marzo de 2020 con la crisis del coronavirus, y desde su reapertura en mayo de 2022 se incumple del régimen de viajeros en dirección al reino alauí mientras se permite hacia el lado español. «No se deja pasar ni un paquete de pipas a Marruecos porque este país quiere cargarse la economía de Melilla, así que no nos vengan con cuentos chinos» ha exclamado.

Esta actitud de Marruecos, ha proseguido Imbroda, ha sido lo que ha llevado a su Gobierno a intentar cambiar el modelo económico de la ciudad autónoma y, en vez de girar en torno a la frontera, «mirar al norte», con los recientes convenios de colaboración con la Junta de Andalucía, Málaga, Granada y «otros que proseguirán en próximas fechas».