Sánchez, tras verse con Mohamed VI: «No hay reproches a su lucha contra la inmigración y el narcotráfico»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras reunirse con el rey de Marruecos en el Palacio Real de Rabat, ha asegurado que «no tenemos ningún reproche que a hacer a Marruecos en el ámbito de la inmigración irregular ni en la lucha contra el narcotráfico». Son, precisamente, dos de los problemas más importantes que tiene España con la frontera del sur, en el caso del narcotráfico, llegando a provocar la muerte de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate por parte de bandas que se dedican al contrabando.

El jefe del Ejecutivo se ha referido a dicho atentado contra funcionarios públicos dos semanas después de lo ocurrido. Hasta el momento, se había limitado a un tuit, hablando de muertes, y un envío de condolencias en el marco de un mitin del PSOE celebrado en Vigo. Sánchez cree que «Marruecos está colaborando tanto en la lucha contra la inmigración irregular como en el narcotráfico». En su declaración ante la prensa, ha aprovechado para «mandar un caluroso abrazo y las condolencias a las familias de los dos agentes asesinados».

Otra de las carpetas que Sánchez llevaba bajo el brazo, la de la apertura de las aduanas en Ceuta y Melilla, tampoco ha quedado resuelta tras el encuentro con Mohamed VI. Aunque, supuestamente, pactaron hace dos años la apertura de esos puestos fronterizos, Marruecos asegura que necesitan «completar pruebas» antes de su puesta en funcionamiento. Todas esas pruebas piloto ya se han realizado hasta en tres ocasiones, pero el Gobierno marroquí lleva meses torpedeando el acuerdo.

Este miércoles, en Rabat, el presidente ha manifestado que «por nuestra parte, está todo listo». No obstante, Pedro Sánchez ha trasladado la posición de Rabat, que requiere más tiempo para no se sabe bien qué. Lo constatable es que dos años después del supuesto acuerdo entre el jefe del Ejecutivo y el rey Mohamed VI, no hay ninguna fecha para su apertura.

Viaje de urgencia

La sumisión de Pedro Sánchez a Marruecos queda en evidencia con la forma en la que se ha organizado el último viaje oficial del presidente a Rabat. Aunque hace más de un año que el rey Mohamed VI le prometió que se verían tras darle plantón, la Casa Real marroquí no tenía prisa alguna para agendar la cita. Hasta mediados de la semana pasada. Entonces, una llamada de Rabat a Madrid lo precipitó todo. El martes se confirmó el viaje obligando al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a cancelar otro desplazamiento a Brasil previsto para el mismo día.

Esta vez sí, Mohamed VI tenía interés en ver a Pedro Sánchez. Aunque hasta que el presidente no aterrizó en Rabat, minutos antes de las 12.00 del mediodía, ni Moncloa ni la realeza alauí confirmaron que se iba a producir este encuentro. Fuentes gubernamentales, cuando comunicaron por sorpresa el viaje este lunes, hablaban únicamente de una cita con el primer ministro Aziz Ajanuch. Conscientes de que con Mohamed VI todo se puede torcer en el último minuto.

El rey de Marruecos necesitaba escenificar una buena complicidad con Sánchez para que otros mandatarios europeos, como Emmanuel Macron, den el paso definitivo en el reconocimiento del Sáhara. Tal como avanzó este miércoles OKDIARIO. El reino de Marruecos ha utilizado el cambio de posición español para avanzar hacia el reconocimiento de otros estados respecto a la marroquinidad saharaui.

En total, Pedro Sánchez ha estado en Rabat poco más de cuatro horas. El tiempo justo y necesario para reunirse con Ajanuch y con Mohamed VI. Lo ha hecho acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y con muchos temas en la relación bilateral entre ambos países que al término de las dos reuniones no han quedado resueltos. Aun así, fuentes del Gobierno celebran «la buena relación» que hay entre España y Marruecos.

La de este miércoles es la tercera recepción real de Mohamed VI a Pedro Sánchez. Dos años después de la última visita, coincidiendo con el cambio de postura del Gobierno respecto al reconocimiento del Sáhara, y 365 días más tarde de que el monarca diera plantón a Sánchez durante la celebración de la reunión de alto nivel a la que acudió en Rabat.