El presidente de Melilla, ex de Cs: «No sé a qué esperan Arrimadas y Bal para irse a sus casas»

El presidente de Melilla, Eduardo de Castro, expulsado de Ciudadanos (Cs) en 2021, ha cargado este lunes contra los dirigentes de su antiguo partido, la presidenta Inés Arrimadas y el portavoz naranja en el Congreso Edmundo Bal, a quienes ha pedido que den un paso al lado ante la inminente «desaparición» de la formación: «No sé a qué esperan para irse a sus casas».

De Castro ha respondido así a la petición del nuevo presidente de la gestora de Cs de Melilla, Sergio González, que ha pedido al presidente de la ciudad autónoma que entregue su acta de diputado dado que es un «tránsfuga» y ya no representa a la formación naranja, y que renuncie con ello a su cargo de primera autoridad melillense. «Ya no representa a nadie», ha remarcado González.

«Haciendo uso de la autoridad que me reviste y como voz autorizada de Cs Melilla, así con la solemnidad que requiere este acto, en nombre de los 1.896 melillenses que votaron a esta formación en mayo de 2019, le demando a Eduardo de Castro que devuelva el acta de diputado que gracias a ellos obtuvo», ha indicado.

Como era de esperar, el presidente regional ha rechazado la idea y ha calificado como «una aberración» el nombramiento de la gestora, al tiempo que ha vaticinado «la desaparición» de Cs en las próximas elecciones municipales de mayo de 2023.

Cabe recordar que De Castro fue expulsado del partido naranja en abril de 2021 por no comunicar a la dirección de Cs su imputación en un presunto caso de prevaricación administrativa por la concesión de un centro de menores. El presidente de Melilla alegó en su momento que era una cuestión pública que ya había sido noticia en medios nacionales, por lo que no había nada que ocultar.

«Esto se ha finiquitado»

El actual mandatario de Cs en la ciudad autónoma ha hecho un llamamiento a simpatizantes, afiliados y melillenses en general para expresarles que «el tirano político ya no está, ni en cuerpo ni en alma», y que la misión de la gestora que preside desde la semana pasada «es devolver a Cs a los melillenses y que ellos decidan».

A pregunta de los periodistas, De Castro no sólo ha rechazado esta petición, sino que se ha mostrado muy crítico tanto con la forma en la que se ha elegido una gestora como también con la forma de llevar el partido por sus dirigentes nacionales, tanto Inés Arrimadas como Edmundo Bal.

El presidente de Melilla ha señalado que el nombramiento de una gestora en la ciudad forma parte del enfrentamiento que estarían manteniendo Arrimadas y Bal, «tirándose los trastos a la cabeza».

A juicio de De Castro, ambos dirigentes nacionales «se han cargado Cs y no sé qué esperan ya para irse a sus casas, porque esto se ha finiquitado». El líder melillense ha añadido que las encuestas nacionales «no nos dan ni un diputado» y la única manera de revertir la actual situación «es cambiar la dirección por completo».

Por último, ha calificado como «aberración» el proceso seguido para el nombramiento de una nueva gestora en Cs Melilla y señala que la persona elegida para presidirla «es un advenedizo» al que hace tiempo interpuso una demanda por lo que «tendrá que responder en el juzgado de las tonterías que dice». «Este señor no representa a nadie, lo han elegido, dicen, y yo no sé si verdad, pero tampoco me importa», ha zanjado De Castro, recalcando que en la actualidad ni quiere ni tiene «nada que ver» con Cs.